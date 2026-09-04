Edición inédita: Conoce a todos los ganadores de los Premios Juventud 2026

Una inédita celebración de los Premios Juventud se llevó en esta edición de 2026, debido a que el evento nunca se había realizado en Europa y, a continuación, te mostraremos la lista completa de los y las ganadoras.

Una noche repleta de buena música, una energía incomparable y talento de sobra se vivió este jueves en el Starlite de Marbella, España. La multitud estuvo conectada al 100% con cada uno de los artistas que subieron al escenario y los que fueron galardonados.

Los cuatro que consiguieron el reconocimiento especial de Agente de Cambio fueron: Yandel, Marc Anthony, Antonio Banderas y La Oreja de Van Gogh.

Los más galardonados en los Premios Juventud

Cinco artistas obtuvieron tres reconocimientos, siendo una de ellas Shakira, quien recibió premios como solista y a nivel de dueto o grupal. La colombiana no para de ser tendencia desde el lanzamiento del himno de “Dai Dai“, una de las canciones que la llevó justamente a obtener un premio.

Shakira ganó la categoría de Artista Femenina; además, ganó en la Mejor Canción Pop con “Bésame” junto a Alejandro Sanz y, por último, su superlativo éxito con “Dai Dai” la llevó a ser reconocida con el galardón de la Colaboración OMG del año, la cual interpreta con Burna Boy.

Asimismo, Alejandro Fernández fue parte de tres premiaciones, todas en colaboración: Mejor Canción Pop Balada, Mejor Canción Banda Música Mexicana y Mi Track Favorito.

Prince Royce y Romeo Santos se alzaron con el premio a Éxito Tropical por “Dardos”, a Mezcla Tropical por “Lokita por mí” y a Mejor Álbum Tropical por “Better Late Than Never”.

La cantante española Aitana completó esta lista de los tres más reconocidos del evento. Los tres premios que se llevó Aitana fueron Mejor Canción Europea por “Superestrella”, Mejor Álbum Pop por “Cuarto Azul” y Pareja Ideal con Plex.

Carín León obtiene dos premios

A pesar de ser el más nominado de la noche, Carín León terminó llevándose dos premios: Mi Track Favorito y Mejor Albúm de Música Mexicana. Por otra parte, Bad Bunny fue el ganador del Artista Masculino del Año y la Gira del Año con “Debí Tirar Más Fotos”.

Karol G también forma parte de este grupo de los que se llevaron dos reconocimientos a casa, al igual que otros cinco artistas: Bizarrap, Ovy on the Drums, Grupo Frontera, Santos Bravos y Beéle.

A continuación, el resto de los ganadores y su respectiva categoría

Alejandro Sanz (1)

● Mejor Canción Pop | Best Pop Song – Bésame (Featuring Shakira)

Alofoke Music (1)

● Mejor Canción Dembow | Best Dembow Song – Ssaca Punta (Featuring Arlene MC, Jey

One y La Mas Doll)

Ángela Aguilar (1)

● La Mezcla Perfecta | The Perfect Collab – No Quiero Hablar (Featuring Marc

Anthony)

Araya Vlogs (1)

● #ModoAvión | #Airplane Mode

Arcángel (1)

● Mejor Canción Urbano Trap | Best Urban Trap Song – Que Sensación (Remix)

(Featuring Jezzy)

Aria Vega (1)

● La Nueva Generación Femenina | New Generation – Female Artist

Arlene MC (1)

● Mejor Canción Dembow | Best Dembow Song – Saca Punta (Featuring Alofoke

Music, Jey One y La Mas Doll)

Calibre 50 (1)

● Mejor Canción Norteña Música Mexicana | Best Mexican Norteño Music – Me

Enamoré Solo

Camila Fernández (1)

● Mejor Canción Mariachi Música Mexicana | Best Mexican Mariachi Music –

Retumbando en el cora

Cazzu (1)

● Mejor Tema en Cumbia | Best Cumbia Song – Con Otra

Daddy Yankee (1)

● Mejor Urban Track | Best Urban Track – Daddy Yankee: BZRP Music Sessions,

VOL. 0/66 (Featuring Bizarrap)

Farruko (1)

● Mejor Dance Track | Best Dance Track – Yapaque (Featuring Greiicy & Steve Aoki)

Feid (1)

● Mejor Canción Urbano Rhythmic | Best Urban Rhythmic Song – Verano Rosa (Featuring

Karol G)

Gabriel Soto (1)

● Mi Actor Favorito | My Favorite Actor – Monteverde

HUMBE (1)

● Mejor Canción Pop – Nueva Generación | Best Pop Song – New Generation – Morfina

J Balvin (1)

● Mejor Mezcla Urbana | Best Urban Mix – Tonto (Featuring Ryan Castro & DJ Snake)

Jay Wheeler (1)

● Mejor Canción Pop Rock | Best Pop/Rock Song – Sin Ti (Featuring Morat)

Jenny Solares (1)

● Mejor LOL | Best LOL

Kenia OS (1)

● Girl Power – Fifty Fifty (Featuring Lola Indigo)

Lola Indigo (1)

● Girl Power – Fifty Fifty (Feauturing Kenia OS)

Lola Lolita (1)

● Creator de España | Creator of Spain

Maluma (1)

● Mejor Canción Pop/Urbano | Best Pop/Urban Song – Bronceador

Marc Anthony (1)

● La Mezcla Perfecta | The Perfect Collab – No Quiero Hablar (Featuring Ángela

Aguilar)

Marcus Ornellas (1)

● Me Enamoran | They Make Me Fall in Love – Domenica Montero (Featuring

Angelique Boyer)

Mercedes Roa (1)

● POV Futbolero | Soccer POV

Omar Camacho (1)

● La Nueva Generación Música Mexicana | New Generation – Mexican Music

Ozuna (1)

● Afrobeat Latino del Año | Afrobeat of the Year – Enemigos (Featuring Beéle y Ovy On

the Drums)

Pinky Promise (1)

● Podcast del Año | Podcast of the Year

Stefanny Loaiza (1)

● Creator del Año | Creator of the Year

Valeria Villalobos (1)

● #GettingReadyWith

Young Miko (1)

● Mejor Álbum Urbano/ Do not Disturb.



Alfombra roja y momentos especiales

El show oficial de la alfombra roja, “Noche de Estrellas”, presentado por Borja Voces, Jomari Goyso, Jorge Bernal, Lola Lolita, Paulina Goto y Sofía Surfers, iluminó por primera vez Marbella con moda, acceso al detrás de cámaras y presentaciones especiales.

La velada celebró la música latina y también consolidó a los premios como uno de los más importantes del momento.

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