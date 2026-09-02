Cómo identificar si un pasajero de Uber o Lyft es peligroso: 7 señales

Aunque trabajar en Uber o Lyft está respaldado por una aplicación que permite controlar los servicios y ofrece medidas de seguridad, la realidad es que cada conductor debe mantener sus precauciones sobre cada pasajero. Un reciente caso en Carolina del Sur obliga a estar alerta.

Naziyha La’Nay Weatherall, de 22 años, está acusada de haber apuñalado 11 veces a un conductor de Lyft y de haberle robado posteriormente el vehículo, según las autoridades de Greenville.

Según reseña FOX News, el ataque ocurrió el 22 de abril y la mujer enfrenta cargos que incluyen intento de asesinato, robo de vehículo con lesiones y posesión de un arma durante un delito violento.

Durante una audiencia celebrada el 28 de agosto, un fiscal calificó el caso como un “escenario fáctico aterrador” y recordó la gravedad de las lesiones sufridas por el conductor. “La víctima simplemente estaba haciendo su trabajo y fue apuñalada 11 veces”, dijo.

Sin embargo, la defensa de Weatherall sostuvo que atravesaba una crisis psiquiátrica y que su estado mental habría influido en lo ocurrido. Un juez rechazó su solicitud de libertad bajo fianza y ordenó que permaneciera detenida mientras avanzan las evaluaciones psicológicas.

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7 señales que deben llamar la atención de un conductor

1. El pasajero se muestra agresivo desde el primer contacto

Gritos, insultos, amenazas, golpes contra objetos o una actitud claramente hostil antes de subir al vehículo son comportamientos que merecen atención. Una discusión telefónica por sí sola no significa que exista un peligro, pero una conducta agresiva dirigida al conductor sí puede justificar que este decida no iniciar el viaje.

2. Presenta signos evidentes de intoxicación

Una persona que apenas puede mantenerse en pie, tiene dificultades para hablar o muestra un comportamiento extremadamente desorientado puede representar una situación complicada, especialmente si viaja sola.

El objetivo no es juzgar al pasajero por haber consumido alcohol, sino valorar si su estado permite realizar el trayecto de forma segura. Si el conductor considera que existe un riesgo, puede optar por no comenzar el viaje, destaca Business Insider.

3. Intenta introducir objetos o sustancias que puedan poner a otros en riesgo

El consumo de sustancias dentro del automóvil, la presencia de objetos potencialmente peligrosos o cualquier conducta que haga temer por la seguridad del conductor debe tomarse en serio.

Las plataformas tienen normas destinadas a mantener los viajes seguros y prohíben utilizar sus servicios para cometer delitos. Uber, por ejemplo, recomienda a sus conductores familiarizarse con las herramientas de seguridad disponibles antes, durante y después de cada viaje.

4. Ignora repetidamente los límites personales

Comentarios sexuales, preguntas excesivamente íntimas, acercamientos físicos no deseados o insistencia después de que el conductor haya pedido detener determinada conducta son señales que no deberían normalizarse.

Uber señala que sus recursos de seguridad incluyen formación relacionada con los límites personales, la privacidad y la prevención de conductas sexuales inapropiadas.

5. Exige cambios de ruta de manera amenazante

Una cosa es solicitar una modificación del destino dentro de las posibilidades de la aplicación y otra muy diferente es exigir al conductor que acelere, tome una ruta peligrosa o incumpla las normas de tránsito mediante gritos o amenazas.

Cuando una conversación normal se transforma en intimidación, el conductor tiene motivos para priorizar su seguridad.

6. Aparecen pasajeros adicionales que no estaban previstos

Si el conductor llega al punto de recogida y aparecen varias personas cuando la solicitud no correspondía a ese grupo, conviene comprobar que el viaje continúa cumpliendo las condiciones de la plataforma, incluida la capacidad del vehículo y el número de cinturones disponibles.

Lyft ofrece a sus conductores información del pasajero antes de aceptar determinados viajes y cuenta con funciones como verificación del usuario y herramientas de seguridad durante el trayecto.

7. Algo en la situación genera una sensación clara de inseguridad

No existe una lista capaz de predecir quién cometerá un delito. Una persona puede parecer completamente normal y aun así representar un peligro, mientras que un pasajero nervioso, intoxicado o poco comunicativo no necesariamente tendrá malas intenciones.

Por eso, la propia Uber recomienda seguir el instinto del conductor y recuerda que, si una situación se vuelve insegura, puede finalizar el viaje y utilizar el botón de emergencia o contactar al 911 cuando exista una emergencia.

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