Ed Markey se impone ante el moderado Seth Moulton en las primarias demócratas de Massachusetts

El senador demócrata Ed Markey venció este martes al congresista Seth Moulton, de 47 años, en las elecciones primarias de Massachusetts, por lo que buscará su tercer mandato completo en la Cámara Alta del Congreso de Estados Unidos tras superar a su oponente con un mensaje de corte progresista.

El legislador de 80 años lideró las proyecciones de los medios estadounidenses poco después del cierre de las urnas. A medida que avanzó el escrutinio, se confirmó una ventaja amplia sobre Moulton, quien buscaba impulsar un cambio generacional desde una postura moderada.

Markey contó con el apoyo de figuras de la ala izquierda del partido, entre ellos los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, además de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, informó EFE.

“Esta noche es un testimonio del poder del movimiento progresista de nuestra nación (…) impulsado por gente joven que exige más de sus líderes, y son sus voces las que necesitamos escuchar”, señaló Markey tras su triunfo.

Asimismo, el senador se refirió a las próximas elecciones de medio mandato y añadió que “convertir la acción cívica en desobediencia civil” y “organizarse”, bajo el argumento de que el presidente Donald Trump intentará “robar” los comicios.

Próximos enfrentamientos para noviembre

Luego de conocer la derrota, Moulton dejará su escaño por el sexto distrito congresional del estado. En la primaria demócrata para definir a su sucesor, los medios dieron como ganador a Dan Koh, exasesor de Joe Biden y de Marty Walsh. Koh enfrentará en noviembre al candidato republicano Micah Jones.

Por su parte, Markey se medirá en las elecciones generales de noviembre contra el abogado republicano John Deaton. Las proyecciones señalan una contienda favorable para el actual senador por ser Massachusetts un estado predominantemente demócrata.

La jornada electoral incluyó elecciones primarias para otros cargos estatales. En la contienda por la gobernación, el exmilitar y empresario Mike Minogue obtuvo la candidatura republicana. Minogue competirá en noviembre contra la actual gobernadora demócrata Maura Healey, con una propuesta enfocada en modificar las políticas santuario de protección a inmigrantes según NBC.

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