Familias gastarán $864 por estudiante en el regreso a clases; estas son 4 estafas que debes evitar

Las familias estadounidenses gastarán en promedio entre $864 y $875 por estudiante durante el regreso a clases del 2026. Ese presupuesto, destinado a útiles, tecnología, uniformes y otros artículos escolares, también atrae a los estafadores.

Para este año, el gasto nacional en útiles escolares K-12 tiene un estimado total de $43,300 millones de dólares, un aumento del 10% respecto a 2025, según cifras difundidas por la National Retail Federation (NRF).

Se trata de una gran cantidad de dinero circulando en muy pocos días, por lo que los defraudadores estarán muy atentos para aprovechar cualquier oportunidad. El 22 de julio de 2026, la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Atlanta y el Better Business Bureau (BBB) informaron que durante el año fiscal 2025 identificaron más de $24 millones de dólares vinculados a delitos cibernéticos relacionados con esta temporada.

Autoridades federales identificaron cuatro fraudes comunes que pueden costarte ese dinero en cuestión de minutos si no los detectas y los evitas.

El patrón que se repite cada regreso a clases

De acuerdo con un análisis de Safe Browz del 22 de julio, hay cuatro modalidades de fraude que se repiten cada temporada: tiendas falsas de útiles escolares, correos fraudulentos sobre cuotas escolares, cartas de becas que cobran por adelantado y estafas dirigidas directamente a menores en videojuegos y redes sociales.

Para muchas familias que harán un esfuerzo adicional para cubrir los gastos de este año, la presión de encontrar ofertas atractivas se convierte en la puerta de entrada perfecta para ser víctima de alguno de estos esquemas.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) reconoció que estas estafas son más difíciles de detectar precisamente porque conviven con campañas legítimas de recaudación escolar, becas reales y ayuda financiera genuina. Según los expertos, este es “el punto exacto” que buscan los estafadores.

Tiendas falsas que nunca envían lo comprado

La primera modalidad son sitios web que simulan tiendas de útiles o electrónicos, con precios muy por debajo del mercado. El comprador ingresa los datos de su tarjeta, recibe una confirmación de pedido, y el producto nunca llega, o peor, el sitio solo capturó el número de tarjeta para usarlo después.

La señal para identificarlos rápidamente es el dominio del sitio: nombres que agregan palabras como ‘outlet’, ‘clearance’, ‘deals’ o ‘backtoschool’ a una marca conocida, o que cambian el ‘.com’ real por extensiones baratas como ‘.shop’ o ‘.store’. El IRS-CI identificó ese mismo patrón: dominios similares, subdominios engañosos, enlaces distribuidos por mensaje de texto o correo y diseños de baja calidad.

Qué hacer: compra solo en tiendas conocidas, escribiendo la dirección directamente o usando la aplicación oficial, nunca a través de un anuncio o enlace reenviado. Si el pago solo se acepta en tarjetas de regalo, transferencia bancaria o criptomonedas, esa es la señal definitiva de fraude.

Correos falsos que piden cuotas escolares urgentes

La segunda modalidad aprovecha que, durante la inscripción, los padres reciben avisos legítimos de las escuelas sobre cuotas de actividades, cuentas de comedor o listas de útiles. Los delincuentes cuelan mensajes falsos que dicen que el registro está ‘incompleto’ o que hay un pago ‘vencido’, con un enlace adjunto.

El fiscal general de Pennsylvania, Dave Sunday, advirtió: “Preparar el año escolar siempre es emocionante, pero hay que estar conscientes de que los estafadores ven este momento como otra oportunidad para robar y defraudar”.

Para evitar esta estafa, recuerda que un distrito escolar real siempre cobra a través de su propio portal, generalmente con dominio ‘.edu’ u ‘.org’ que el usuario ya conoce. La FCC recomendó nunca compartir el número de Seguro Social, datos bancarios o contraseñas del portal escolar en respuesta a un mensaje no solicitado.

La beca ‘garantizada’ que cobra por adelantado

La tercera estafa ofrece un beneficio directo al bolsillo familiar disfrazada de oportunidad. Una carta, correo o llamada anuncia que el estudiante ‘ganó’ o tiene ‘garantizada’ una beca, con la condición de pagar primero un ‘costo de procesamiento’.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte que el proceso de solicitud de ayuda financiera es gratuito, y nunca se debe pagar para solicitar una beca o para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). También compartió una lista de frases de alerta que suelen usar los estafadores, como ‘la beca está garantizada o te devolvemos el dinero’ o ‘solo necesito el número de tu tarjeta de crédito para reservarla’.

El trámite FAFSA es siempre gratuito en studentaid.gov

Ninguna beca legítima cobra cuota de solicitud, procesamiento o ‘redención’

Solo el estudiante y su familia deben completar la FAFSA, nunca un ‘asesor’ externo

Menores en la mira: videojuegos y redes sociales

La cuarta modalidad es muy delicada porque no se dirige a los padres en absoluto, sino a menores a través de plataformas de videojuegos y redes sociales, justo cuando llegan dispositivos y cuentas nuevas al iniciar el ciclo escolar, de acuerdo con el IRS-CI.

Los señuelos incluyen monedas virtuales ‘gratis’, verificaciones de cuenta falsas y enlaces de sorteos que piden contraseñas.

Aun cuando no involucra dinero directamente, esta práctica busca una contraseña para secuestrar una cuenta y posteriormente generar una estafa con los contactos del menor. Activar controles parentales y aprobaciones de compra reduce este riesgo de forma inmediata.

Qué hacer si ya fuiste víctima de estas estafas

Si ya fuiste víctima de alguna de estas prácticas y realizaste un pago, la única manera de mitigarlo es actuar con velocidad. Contacta de inmediato al banco para disputar el cargo. Luego, reporta el fraude ante ReportFraud.ftc.gov y, en casos de compras en línea, ante el FBI a través de ic3.gov.

Disputar el cargo con el banco o emisor de tarjeta de inmediato

Reportar en ReportFraud.ftc.gov y bbb.org/scamtracker

Congelar el crédito en las tres agencias si se compartió el Seguro Social

Cambiar contraseñas y activar autenticación de dos factores si se expuso una cuenta

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre fraudes comunes durante el regreso a clases

¿Cómo sé cuándo una tienda de útiles escolares en línea es falsa?

Revisa el dominio y los precios: palabras como ‘outlet’ o ‘clearance’ agregadas a una marca conocida, o extensiones baratas como ‘.shop’, son la señal más común. Si el pago solo acepta tarjetas de regalo o criptomonedas, es una estafa.

¿Es real un correo o mensaje de texto sobre cuotas escolares?

Las escuelas sí envían avisos legítimos, pero nunca se debe pagar ni iniciar sesión a través de un enlace de un mensaje no solicitado. Lo correcto es entrar directamente al portal oficial del distrito o llamar a la oficina escolar.

¿Hay que pagar para solicitar una beca o ayuda financiera?

No. La FTC confirma que el proceso de ayuda financiera y la FAFSA son siempre gratuitos, y ninguna beca legítima cobra una cuota de procesamiento.

¿Cómo protejo a mis hijos de estafas en videojuegos y redes sociales?

Activa los controles parentales y las aprobaciones de compra en consolas, teléfonos y tiendas de aplicaciones, y enséñales a nunca compartir contraseñas ni códigos de verificación.

¿Qué hago si ya pagué a una tienda o beca falsa?

Disputa el cargo con tu banco o tarjeta de inmediato, reporta el caso en ReportFraud.ftc.gov y en bbb.org/scamtracker, y considera congelar tu crédito si compartiste información sensible.

¿Cuánto se espera que gasten las familias en el regreso a clases en 2026?

El gasto nacional en K-12 se estima en $43.3 mil millones de dólares, con un promedio de $864 a $875 dólares por estudiante.

Conclusión

Con el gasto en regreso a clases proyectado a niveles récord, las próximas semanas concentrarán la mayor actividad de estafadores del año escolar. Con familias buscando pagos a plazos y compras impulsadas por anuncios en redes sociales. Verificar cada enlace, cada remitente y cada oferta antes de pagar será la clave para que el presupuesto familiar llegue intacto al primer día de clases en lugar de financiar, sin saberlo, una estafa.

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