Eugenio Derbez volverá a darle voz a ‘Burro’ en ‘Shrek 5’

El actor mexicano Eugenio Derbez confirmó que volverá a darle voz a ‘Burro’ en ‘Shrek 5’ para Latinoamérica. Durante meses se puso en duda que el actor volviera a darle voz al icónico personaje de la exitosa franquicia de ‘Dreamworks’.

La confirmación la dio el propio actor durante la alfombra roja de la nueva temporada de “LOL: Buscando Talento”. En conversación ABC Noticias el actor mexicano confirmó que el estudio se puso en contacto con él para ofrecerle doblar el personaje, aunque aclaró que no aceptó la propuesta inmediatamente.

Una de las características del doblaje que hizo Eugenio Derbez de ‘Burro’ fue la inclusión de modismos locales y su intervención en el guión para adaptar los chistes al público latinoamericano. Sin embargo, la directiva de Dreamworks cambió y por eso tuvo que poner sus condiciones para poder aceptar el papel.

Entre sus condiciones estaba tener libertad para intervenir en los diálogos y adaptar el guión a modismos más locales como ocurrió en las entregas anteriores y que fueron clave en el éxito de este personaje. El estudio aceptó las condiciones del actor y finalmente pudo confirmar que estará en la cinta.

Incluso bromeó usando el clásico “deberitas, deberitas” de “Burro”.

La quinta entrega de ‘Shrek’ se estrenará el 30 de junio de 2027. Hasta el momento no se ha confirmado si Alfonso Obregón volverá a darle voz a ‘Shrek’ y tampoco Dulce Guerrero, quien encarnó a “Fiona”.

El doblaje en su idioma original contará con el regreso de Mike Mayers como Shrek, Eddie Murphy quien interpretará a Burro y Cameron Diaz que dará voz a Fiona. Se unen al elenco Marcello Hernández y Skyler Gisondo como los hijos de Shrek.



