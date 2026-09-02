Irán lanzó ciberataques contra sistemas de energía y comunicaciones de EE.UU., según reportes

Irán dirigió operaciones cibernéticas contra sistemas de energía y telecomunicaciones en Estados Unidos durante las últimas semanas, los cuales fueron bloqueados y no registraron éxito en sus objetivos.

Cuatro personas con conocimiento directo de los hechos detallaron a NBC News que las acciones de los hackers se enfilaron hacia equipos automatizados vinculados a la red de Internet. Pese a la falta de efectividad en los accesos, las fuentes consultadas explicaron al medio que estas maniobras evidencian la intención de Teherán de extender sus represalias fuera de la región de Oriente Medio.

A estos eventos se suman las investigaciones que adelanta el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que examina la actividad cibernética maliciosa detectada el pasado mes de julio en redes de agua de al menos siete estados, con el fin de precisar si existe responsabilidad de actores iraníes, informó EFE.

Advertencias de grupos cibernéticos

Sobre los incidentes en las redes hídricas, el presidente estadounidense Donald Trump desestimó a finales de julio la participación de Irán en los ataques a sistemas de agua en Minnesota. El mandatario señaló en esa oportunidad que Teherán enfrenta “problemas más graves” en el marco del conflicto bélico.

Por su parte, la agrupación APT Iran, identificada como vocera de las actividades digitales del país asiático, emitió un comunicado el domingo mediante la plataforma Telegram. El grupo advirtió sobre la ejecución próxima de “eventos inesperados y críticos en las industrias de energía, agua y telecomunicaciones” en territorio estadounidense.

Según reportó NBC, la organización justificó las acciones argumentando que la administración norteamericana omitió avisos previos para detener las ofensivas contra posiciones iraníes.

Escalada militar en Oriente Medio

Las maniobras en el espacio digital coinciden con el incremento del conflicto armado. Estados Unidos efectuó este martes bombardeos contra objetivos en Irán, acumulando dos incursiones en un lapso de 48 horas.

Las operaciones militares se justificaron para frenar los “intentos de agresión” de Irán “contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz” y las bases estadounidenses. En respuesta, Irán atacó instalaciones de EE. UU. en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak.

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