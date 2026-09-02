Jonathan Bailey abandona el montaje de “Sunday in the Park With George”

En enero de este año, se anunció que Jonathan Bailey y Ariana Grande iban a protagonizar la obra de teatro musical “Sunday in the Park With George” en el West End de Londres, Inglaterra. Sin embargo, los planes han cambiado nueve meses después.

Esta semana, el actor británico anunció que saldría del proyecto y ya no interpretaría a George. Esta decisión la hizo pública un mes después de que se informara que Ariana Grande también había salido del proyecto tras haber dicho que se alejaría temporalmente de la vida pública tras el intenso escrutinio.

En un comunicado difundido en los medios de comunicación, Bailey dijo: “Tras mucha reflexión, he decidido retirarme de ‘Sunday in the Park with George'”.

Pese a su decisión, mostró su apoyo al montaje, el cual está a cargo de Marianne Elliot. También explicó: “Este brillante e introspectivo musical ha sido un proyecto apasionante para mí, y me siento increíblemente afortunado de haber compartido este camino con este equipo”.

Aunque aún no se ha anunciado la nueva pareja que protagonizará el musical, la productora de esta obra confirmó a “Variety” que el proyecto seguirá adelante y en el Barbican Centre de Londres, Inglaterra. El estreno de esta obra está programado para el verano del 2027.

Que Bailey y Grande estuvieran como protagonistas de “Sunday in the Park with George” emocionó a muchos, pues ambos son parte de la adaptación cinematográfica de “Wicked”.

Hay que recordar que esta obra de teatro data de 1984 y, a través de la historia del artista George Seurat, se explora la obsesión artística y el sacrificio personal a través de dos épocas.

Esta obra se inscribió tomando como inspiración el cuadro “A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte”, hecho por Seurat, y expuesto en el Instituto de Arte de Chicago, en Estados Unidos.

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