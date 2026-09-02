La FIA anticipa que la Fórmula Uno podría regresar a Argentina en 2029 o 2030

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el emiratí Mohammed Ben Sulayem, anticipó este martes que Argentina podría volver a albergar una fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno hacia los años 2029 o 2030, garantizando el “apoyo pleno” de la entidad que preside para concretar el proyecto en el país sudamericano.

Durante una conferencia de prensa en el marco del Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires, el directivo descartó la posibilidad de un retorno en 2027 por considerar que el calendario internacional se encuentra congestionado en el corto plazo.

Sin embargo, Ben Sulayem valoró los avances en las obras de remodelación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez y confirmó que mantuvo una reunión de trabajo con el presidente argentino, Javier Milei, para coordinar las gestiones.

Además de la máxima categoría del automovilismo (cuya última edición en suelo argentino se disputó en 1998), el máximo dirigente de la FIA señaló que existen conversaciones formales junto al Automóvil Club Argentino (ACA) para lograr el retorno del Campeonato Mundial de Rally (WRC), certamen que no visita la provincia de Córdoba desde la temporada 2019.

Las declaraciones fueron respaldadas por las autoridades locales y por el Gobierno nacional, que a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes mantiene reuniones con los promotores de la categoría en la región, impulsados por la infraestructura del circuito porteño y la destacada presencia en pista del piloto argentino Franco Colapinto.

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