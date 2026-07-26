Lando Norris rompe su sequía en la Fórmula 1 y se impone en el Gran Premio de Hungría

Luego de 11 competencias, el vigente campeón de la Fórmula 1 Lando Norris sumó finalmente su primer triunfo del año. El británico se adjudicó la victoria en el circuito de Hungaroring al mando de su McLaren, convirtiéndose en el quinto piloto diferente en subir a lo más alto del podio esta temporada y alcanzando la cifra de 12 victorias en su trayectoria en la categoría reina.

El podio en territorio húngaro lo completaron el neerlandés Max Verstappen con su Red Bull y el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien con su tercer puesto al volante del Mercedes afianzó su condición de líder del campeonato de pilotos.

La carrera arrancó con movimiento desde la salida, donde Oscar Piastri rebasó a Norris para hacerse con el liderato inicial, mientras George Russell sufría problemas mecánicos que lo relegaron a las últimas posiciones. Más atrás, los problemas se acumularon para el equipo debutante Cadillac F1: Valtteri Bottas tuvo que abandonar tempranamente por un incendio en los frenos, mientras que el mexicano Sergio Pérez, obligado a salir desde el ‘pit lane’, terminó retirándose en la vuelta 49 por un fallo en la suspensión tras ser lapeado.

En la lucha de cabeza, la carrera de Piastri comenzó a torcerse en la vuelta 39 tras sufrir un toque lateral con el lapeado Carlos Sainz durante una maniobra de adelantamiento. La eventual detención en boxes de Norris le permitió salir por delante de su compañero australiano, cuya jornada terminó de forma trágica a 14 vueltas del final debido a un fallo en la caja de cambios que provocó su retiro cuando peleaba por los puestos de honor.

El abandono de Piastri activó el ‘Virtual Safety Car’, situación que aprovecharon la mayoría de los perseguidores para realizar paradas. Sin embargo, Verstappen optó por mantenerse en pista, una decisión que le valió para ganar la segunda plaza por delante del Ferrari de Charles Leclerc y de Lewis Hamilton, quien finalizó quinto penalizado por exceso de velocidad en el carril de garajes.

Tras la cita en Budapest, la tabla general de pilotos mantiene a Antonelli en la cima con 219 unidades, escoltado por Hamilton (169), Russell (160), Leclerc (138) y Norris, que escala a la quinta plaza con 128 puntos. En el campeonato de constructores, Mercedes continúa al frente con holgura acumulando 382 puntos.

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