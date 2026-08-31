Miley Cyrus ha iniciado una nueva etapa musical, ahora sin apellido

La estrella pop Miley Cyrus ha compartido este fin de semana un adelanto de su nuevo álbum, el cual parece se llamará “Miley”. Los cambios en su página web han llamado la atención de sus fanáticos, quienes debaten si decidirá quitarse su apellido por el resto de su carrera.

Este adelanto fue compartido el domingo 30 de agosto, justo cinco días después de que se anunciara la muerte de Dolly Parton, con quien tuvo una relación estrecha desde que la conoció cuando ella era una adolescente.

En su página web, se presenta lo que parece ser la portada del nuevo álbum. Se ve un retrato de la exestrella de Disney con ojos cerrados. La foto fue intervenida con un efecto en color rojo. Lo que más llamó la atención de la página web es que pasó de llamarse mileycyrus.com a mileyofficial.com.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram compartió otra foto con el mismo efecto. En la publicación no escribió nada y en esa red social aún sigue apareciendo como Miley Cyrus.

El “Miley” sin apellido podría estar solo relacionado con que será el nombre de su décimo álbum. Aunque los rumores en redes sociales apuntan a que podría ser una decisión relacionada con la mala relación que Miley ha tenido con su padre, Billy Ray Cyrus.

Aunque han tenido muchos momentos de tensión, la última vez que la cantante habló sobre el tema no mostró estar en un mal momento con él. En una entrevista con la revista “People”, dijo: “Es nuestra forma habitual de comunicarnos. Ya sea enviando una canción que escribimos por mensaje de texto o escribiendo un poema que exprese nuestros sentimientos de una manera auténtica, siempre ha sido nuestra manera de compartir nuestras emociones”.

Por ahora, no se tiene información sobre cuándo se estrenará este nuevo álbum.

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