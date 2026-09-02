Moneda de 1 centavo se vende en casi $300,000 por su extraordinario estado de conservación

Un centavo de Lincoln acuñado hace más de un siglo alcanzó un precio extraordinario en una subasta. La moneda de 1919 fue comprada por un amante de la numismática por $298,125, no por un error de fabricación o por su escasez original, sino principalmente por su excepcional estado de conservación.

Un centavo de 1919 alcanzó los $298,125

La puja por la moneda terminó el domingo y convirtió al centavo en la pieza que obtuvo el precio más alto entre las vendidas ese día por la casa de subastas GreatCollections, según informó AL.com.

GreatCollections describió el ejemplar como una verdadera rareza en condición de trofeo con un extraordinario atractivo visual.

La característica que distingue a la pieza es que, pese a haber sido fabricada hace 107 años, conserva una apariencia extraordinariamente cercana a la que tenía al salir de la Casa de Moneda.

“Parece recién acuñada, con un color rojo intenso y profundo, un brillante lustre de rueda de carreta y resplandecientes tonos naranja-cobre en ambos lados”, señaló GreatCollections.

En 1919 se fabricaron 392 millones de estos centavos

La elevada cantidad pagada resulta todavía más llamativa porque el centavo de 1919 no nació como una moneda escasa.

Ese año fueron acuñados 392 millones de ejemplares con el retrato del presidente Abraham Lincoln.

La moneda está compuesta por 95% de cobre, mientras que el resto corresponde a estaño y zinc. Tiene un peso de 3.11 gramos y un diámetro de 19 milímetros.

Precisamente, la conservación del color original es uno de los elementos especialmente valorados entre los coleccionistas de los primeros centavos de Lincoln.

“Su atractivo es que un coleccionista puede poseer uno de los primeros centavos de Lincoln con su color original de acuñación intacto por una suma modesta”, explicó la casa de subastas al referirse al interés que despiertan estos ejemplares.

En este caso, sin embargo, el nivel de conservación llevó el precio muy lejos de lo que podría considerarse una cantidad modesta: el comprador desembolsó $298,125.

Otra moneda superó los $192,000 en la misma subasta

El centavo no fue la única pieza que alcanzó una cifra de seis dígitos.

El segundo precio más alto de la jornada correspondió a una moneda de oro de $20 de 1913, de la que únicamente se conocen entre 20 y 25 ejemplares.

Esta pieza fue vendida por $192,937.50.

La moneda muestra en el frente a la figura de la Libertad caminando, mientras que en el reverso aparece un águila en vuelo acompañada del lema “IN GOD WE TRUST”.

Pesa 33 gramos, mide 34 milímetros de diámetro y está compuesta por 90% de oro y 10% de cobre.

GreatCollections también destacó su conservación: “Las superficies están bellamente preservadas, con una fina textura mate-satinada, un intenso color dorado y detalles nítidos en la Libertad, el Capitolio y el águila”.

La firma añadió: “Impecable para esta emisión y visualmente refinada, esta es una superviviente excepcional de una emisión Proof de oro absurdamente rara”.

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