NY cambia las reglas en las escuelas: 600,000 alumnos no podrán usar IA en clases

Nueva York prepara un importante cambio para el próximo ciclo escolar: alrededor de 600,000 estudiantes de escuelas públicas, desde preescolar hasta octavo grado, no podrán utilizar inteligencia artificial generativa para recibir enseñanza o tutorías en las aulas.

La medida formará parte de las nuevas reglas sobre inteligencia artificial y uso de pantallas que el sistema de escuelas públicas de la ciudad prevé aplicar durante el año escolar 2026-2027, según una presentación de funcionarios educativos obtenida por Gothamist.

El cambio afectará aproximadamente a dos tercios de los estudiantes del sistema escolar público más grande de Estados Unidos.

Qué cambia con la inteligencia artificial en las escuelas de Nueva York

La nueva política establece una “pausa” de un año en el uso de inteligencia artificial por parte de estudiantes hasta octavo grado.

Para los alumnos de secundaria, en cambio, la tecnología podrá utilizarse de manera limitada en actividades relacionadas con temas como alfabetización en inteligencia artificial y preparación para el mundo laboral.

Los docentes podrán seguir utilizando algunas herramientas de IA para tareas como planificación de clases, determinadas comunicaciones y traducciones. Sin embargo, tendrán prohibido recurrir a estos sistemas para calificar alumnos, gestionar situaciones de crisis o tomar decisiones sobre promociones y graduaciones.

Puedes ver: Bill Gates advierte que la inteligencia artificial pondrá en riesgo millones de empleos

También habrá nuevas restricciones para laptops y tablets

El cambio no se limita a la inteligencia artificial. La ciudad también impondrá mayores restricciones al uso de dispositivos electrónicos dentro de las aulas.

La mayoría de los estudiantes desde preescolar hasta segundo grado no podrá utilizar dispositivos individuales como laptops o tablets durante las clases, mientras que para los alumnos de tercero a octavo grado se establecerán límites de tiempo.

Habrá excepciones. Seguirán permitidas las tecnologías de asistencia para estudiantes con discapacidades y para alumnos que están aprendiendo inglés.

También podrán utilizarse computadoras para evaluaciones, libros electrónicos, programación y robótica.

Puedes ver: Cómo usar la inteligencia artificial para ahorrar dinero en el día a día

Por qué Nueva York decidió limitar la IA

La decisión llega después de meses de discusión sobre el uso de inteligencia artificial en las escuelas públicas. En marzo, el sistema escolar había presentado un modelo de “semáforo” que permitía determinados usos de IA, aunque exigía precaución cuando era utilizada directamente por los estudiantes.

La política recibió críticas de padres y organizaciones que reclamaban límites más estrictos. Miles de familias firmaron una petición para solicitar una moratoria sobre el uso de estas herramientas en las escuelas, mientras otros grupos reclamaron reducir el tiempo que los niños pasan frente a pantallas.

Antes del receso de verano, el canciller escolar Kamar Samuels reconoció esas preocupaciones y ordenó a los directores suspender temporalmente nuevas compras de software mientras la ciudad revisaba sus reglas.

Ahora, con el comienzo del nuevo año escolar próximo, Nueva York se dispone a adoptar una postura considerablemente más restrictiva para los estudiantes más jóvenes.

Sigue leyendo:

¿Tienes un iPhone 17? Por qué septiembre podría derrumbar su valor

Accesorios para celulares que pueden llevar tu teléfono a otro nivel

NY ofrece formación profesional gratis y certificados de Google: cómo inscribirse