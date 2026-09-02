Tráiler de la serie de “Harry Potter” revela nuevos detalles

“Harry Potter“ ya tiene uniforme, varita y un lugar entre los estudiantes de Hogwarts. El nuevo tráiler de la serie de HBO se mete de lleno en la vida escolar del joven mago y deja ver varias de las escenas que marcarán la primera temporada de la adaptación de “Harry Potter y la piedra filosofal”.

Con más de dos minutos de duración, el adelanto amplía considerablemente el material presentado en el primer avance, que había puesto el énfasis en la vida de Harry antes de descubrir que pertenece al mundo mágico.

Esta vez, las imágenes trasladan al protagonista al castillo y muestran buena parte de las experiencias que vivirá junto a Ron y Hermione.

Harry encuentra su lugar en Hogwarts

Una de las escenas más esperadas muestra el momento en que Harry es seleccionado para Gryffindor, mientras otras secuencias permiten conocer sus primeros días entre clases, profesores y nuevos compañeros. También comienza a tomar forma el vínculo con quienes terminarán convirtiéndose en una familia para él.

La inseguridad del personaje frente a la fama que lo acompaña desde antes de conocer el mundo mágico también ocupa un lugar importante. Dominic McLaughlin, encargado de interpretar a Harry, pronuncia una frase que resume esa sensación: “Todos creen que soy un gran mago… Pero en verdad no sé nada”.

Nick Frost, quien interpreta a Rubeus Hagrid, responde con una de las ideas que atraviesan la historia y que adquieren especial peso para el protagonista: “La familia es más que la sangre… hallarás tu lugar”.

El avance también permite observar con mayor detalle al equipo docente de Hogwarts. Janet McTeer aparece como Minerva McGonagall, mientras John Lithgow interpreta a Albus Dumbledore. Paapa Essiedu, por su parte, da vida a Severus Snape y protagoniza un tenso encuentro con Harry.

La piedra filosofal toma forma en pantalla

Las nuevas imágenes también entregan pistas sobre el desarrollo de la historia. Harry, Ron y Hermione aparecen consultando un libro relacionado con la piedra filosofal, mientras Fluffy, el enorme perro de tres cabezas, también hace acto de presencia.

A esto se suman otros elementos reconocibles de la primera novela, entre ellos el ajedrez mágico de tamaño real, el Espejo de Oesed y el troll de las mazmorras. El material anticipa así una temporada que llevará a la pantalla varios de los pasajes más recordados de la obra de J.K. Rowling.

La producción, además, ya avanza con la segunda temporada de “Harry Potter”, cuyo rodaje comenzó antes, incluso, del estreno de los primeros episodios de esta nueva adaptación, previsto para la próxima Navidad.

Como parte de la promoción del universo mágico, también se anunció una flota inspirada en “Harry Potter” que participará en el desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias en Nueva York.

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