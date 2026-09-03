Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 3 al 9 de septiembre

Exhibición de Snoopy con estilo

Snoopy in Style NYC, una exposición de 16,000 pies cuadrados que explora la influencia de Peanuts en la moda, el diseño, los deportes, la música y la cultura contemporánea a través de 10 zonas inmersivas, abre en Nueva York esta semana hasta el 26 de septiembre. La muestra incluye piezas creadas especialmente para Snoopy y Woodstock por diseñadores y marcas como BODE, Christopher John Rogers, Coach, Collina Strada, GAPStudio, Kith, Levi’s, LUAR y Sandy Liang. También habrá instalaciones dedicadas al tenis y al legado musical de Peanuts, además de una tienda con productos especiales. La entrada estará disponible durante el horario de apertura. Abierto de 10:00 am a 6:00 pm, en 25 Little West 12th Street, Meatpacking District.

Snoopy & Woodstock vestidos por Christopher John Rogers y Sandy Liang. Foto: Cortesía

Ricardo Montaner en el Radio City

El cantautor Ricardo Montaner se presentará este jueves 3 de septiembre en el Radio City Music Hall. Durante el concierto, el público realizará un recorrido por distintas etapas de la trayectoria artística del intérprete, cuyas canciones forman parte de la memoria sentimental de millones de seguidores alrededor del mundo. La presentación promete reunir algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio, como Tan Enamorados, La Cima del Cielo y Déjame LLorar, en una noche dedicada a celebrar su carrera y su conexión con varias generaciones. A las 8:00 pm. Boletos en ticketmaster.com.

Foto: Braulio Segura

Bryant Park estrena su “Brass Festival”

Bryant Park celebrará su primer Brass Festival este viernes 4 de septiembre, de 7:00 a 9:30 pm, con una noche dedicada a la música de metales que fusionará sonidos tradicionales con R&B, pop, soul, jazz e indie rock. El festival reunirá en el escenario principal a tres reconocidos conjuntos: Brass Queens, Aberdeen y New Breed Brass Band. La propuesta promete una celebración llena de energía para despedir el verano con una variedad de estilos musicales. La actividad es gratuita y no requiere boletos; los asistentes solo deben acudir al césped del parque para disfrutar de las presentaciones. Más información: https://bryantpark.org.

Foto: Cortesía

Princess Nokia llega al Lehman Center

La artista neoyorquina Princess Nokia se presentará este viernes 4 de septiembre en el Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Blvd West, Bronx). La intérprete, conocida por fusionar hip-hop, punk y soul, ofrecerá un concierto que celebrará su conexión con la cultura y la identidad de Nueva York y El Bronx. El espectáculo incluirá canciones favoritas de sus seguidores, además de temas que reflejan la amplitud de su propuesta artística, desde himnos de empoderamiento hasta composiciones más introspectivas. Esta será la primera presentación de Princess Nokia en el escenario del Lehman Center. A las 8:00 pm. Boletos en: ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Michelle Tabnick

Berimbau Brazilian Table celebra la indenpendencia de Brasil

Berimbau Brazilian Table (3 W 36th St. y 43 Carmine Street) celebrará la Independencia de Brasil con una semana de actividades especiales en sus dos locaciones. La programación comenzará este viernes 4 de septiembre con una noche de música afrobrasileña a cargo del compositor, percusionista y productor Marivaldo dos Santos y su banda, quienes fusionarán ritmos tradicionales con jazz, hip-hop y música electrónica. Las puertas abrirán a las 6 p.m., con presentaciones a las 7:30 y 9:30 p.m., en el Second Floor de la calle 36. Del 7 al 13 de septiembre, los restaurantes ofrecerán especiales de almuerzo y cena, incluidos Cuscuz Paulista con langosta, Arroz de Costela y Pudim de Tapioca con Coco. Más información: https://www.berimbaunyc.com.

Foto: Serafina Marketing

Rauw Alejandro en el Forest Hill Stadium

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro ofrecerá una nueva experiencia de concierto en vivo este sábado 5 de septiembre y domingo 6 de septiembre en el Forest Hills Stadium (1 Tennis Place, Forest Hills, NY, 11375).Mediante escenarios especialmente diseñados y referencias culturales, el público recorrerá algunas de las principales inspiraciones del artista, sus éxitos y su trayectoria. La visión creativa de Rauw Alejandro también ha contribuido a dar forma a esta experiencia. Para más información sobre el evento y las entradas, visite: https://www.redbull.com.

Foto: AP

Elvis Crespo gratis en Orchard Beach

El icono del merengue Elvis Crespo encabezará el gran cierre de la Serie de Conciertos de Verano de El Bronx 2026. Para el artista, quien comenzó su trayectoria musical en la ciudad de Nueva York, esta presentación representa un regreso a sus raíces y una celebración del legado musical y cultural del llamado “Condado de la Salsa”. La programación incluye un tributo a la leyenda de la salsa Ismael Miranda con la participación de Herman Olivera, junto con Hip Hop Jibarito y Los Hermanos Colón. El evento será totalmente gratuito y abierto al público este domingo 6 de septiembre en el emblemático Orchard Beach Pavilion, de 1:00 a 5:00 pm.

Foto: NuLife Entertainment/Puntería Records

Arranca el Festival CAI en Astoria Park

El CAI Festival Launch, organizado por Citizen Arts International, dará inicio al festival el lunes 7 de septiembre, a las 12:30 pm, en Astoria Park. La actividad gratuita reunirá al público, artistas y al equipo de Citizen Arts International para celebrar las artes escénicas y su relación con el espacio público. Los asistentes podrán conocer a algunos de los creadores que participan en la edición de este año y conectar con otras personas interesadas en el arte, la comunidad y las intervenciones en espacios urbanos. Para más información, visite: https://www.citizenartsinternational.org.

Foto: Cortesía

Regresa la NYC Broadway Week

La NYC Broadway Week regresa desde el martes 8 al 21 de septiembre con boletos 2×1 para disfrutar de algunas de las producciones más destacadas de Broadway. La iniciativa de New York City Tourism + Conventions reúne 24 espectáculos y busca acercar el teatro neoyorquino a residentes y visitantes a precios accesibles. Entre las producciones participantes se encuentran & Juliet, Aladdin, The Book of Mormon, Buena Vista Social Club, Cabaret at the Kit Kat Club, Chicago, The Great Gatsby, Hadestown, Harry Potter and the Cursed Child, Hell’s Kitchen, The Lion King, Mamma Mia!, MJ The Musical (foto), Oh, Mary! y Six The Musical, entre otras. Para boletos: visite NYC Broadway Week.

Foto: Matthew-Murphy

“Taste of Times Square” llena de sabor la ciudad

El festival gastronómico anual Taste of Times Square regresará el miércoles 9 de septiembre, de 4:00 a 8:00 pm., con más de 30 restaurantes participantes. El evento, organizado por Times Square Alliance, se realizará en la calle 46, entre la Séptima y la Novena avenidas, incluyendo Restaurant Row y las plazas de Broadway entre las calles 45 y 47. Los asistentes podrán disfrutar de propuestas de cocina mexicana, caribeña, cubana, italiana, india y estadounidense, entre otras. También habrá música en vivo y presentaciones relacionadas con Broadway. Más información en: https://www.timessquarenyc.org.

Foto: Michael Hull

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