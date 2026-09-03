NYC ofrece 2,500 lugares gratis por noche para ver ópera en Lincoln Center: cómo entrar

Nueva York ofrece durante estos días una oportunidad poco habitual para disfrutar de algunas de las producciones del Metropolitan Opera sin pagar entrada.

El Summer HD Festival 2026 comenzó el miércoles 2 de septiembre y continuará hasta el lunes 7 en Josie Robertson Plaza, frente al Metropolitan Opera House en Lincoln Center. El festival proyecta sobre una pantalla gigante producciones previamente transmitidas dentro de la serie The Met: Live in HD.

Para cada noche se instalan aproximadamente 2,500 asientos gratuitos, disponibles por orden de llegada. No hace falta comprar boletos, registrarse ni hacer una reservación previa.

Cómo conseguir uno de los 2,500 lugares gratis

El sistema es sencillo: los asistentes deben presentarse en Lincoln Center y esperar el ingreso a la plaza. Los asientos son de admisión general y se asignan por orden de llegada, por lo que llegar temprano puede ser especialmente importante para las funciones más populares.

Por cuestiones de seguridad, Josie Robertson Plaza se desaloja aproximadamente dos horas antes de cada proyección. El público puede volver a ingresar por los puntos de acceso designados alrededor de una hora antes de que empiece la función.

La dirección es 30 Lincoln Center Plaza, Manhattan.

Qué óperas gratis quedan por ver en Lincoln Center

Este jueves 3 de septiembre continúa el festival con la segunda parte de “Tristan und Isolde”, de Richard Wagner. El calendario restante es:

Jueves 3 de septiembre, 8:00 p.m.: Tristan und Isolde, actos II y III.

Viernes 4, 7:30 p.m.: I Puritani, de Bellini.

Sábado 5, 8:00 p.m.: Eugene Onegin, de Tchaikovsky.

Domingo 6, 8:00 p.m.: El Último Sueño de Frida y Diego, de Gabriela Lena Frank.

Lunes 7, 8:00 p.m.: La Bohème, de Puccini.

La primera parte de Tristan und Isolde se proyectó el miércoles 2.

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Una ópera sobre Frida Kahlo y Diego Rivera será parte del festival

Una de las funciones más particulares de esta edición llegará el domingo. “El Último Sueño de Frida y Diego”, de la compositora estadounidense Gabriela Lena Frank, reconstruye de manera fantástica la relación entre los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera.

La obra se proyectará gratuitamente el domingo 6 de septiembre a las 8:00 p.m., lo que puede convertirla en una de las noches de mayor interés para el público latino de Nueva York.

La Bohème cerrará las funciones gratuitas

El cierre será el lunes 7 de septiembre con una de las óperas más conocidas del repertorio mundial: “La Bohème”, de Giacomo Puccini.

La función comenzará a las 8:00 p.m. y, al igual que el resto del festival, contará con aproximadamente 2,500 lugares gratuitos disponibles por orden de llegada.

El Metropolitan Opera describe esta edición como la 17ª edición de su Summer HD Festival.

¿Las funciones tienen subtítulos?

Sí. Todas las presentaciones del Summer HD Festival incluyen open captions, es decir, subtítulos visibles durante la proyección.

Esto hace que las funciones sean más accesibles para quienes quieren acercarse a la ópera aunque no conozcan el idioma original de cada obra.

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Qué pasa si llueve en Nueva York

Las proyecciones están programadas para continuar aunque llueva, por lo que una jornada con precipitaciones no implica automáticamente una cancelación.

Sin embargo, el Met advierte que las funciones pueden suspenderse ante condiciones potencialmente peligrosas como tormentas eléctricas, rayos o vientos fuertes. Una función cancelada por el clima no será reprogramada.

Por eso, especialmente con el tiempo inestable que Nueva York viene registrando esta semana, conviene revisar la información del Metropolitan Opera antes de dirigirse a Lincoln Center.

Hasta cuándo se puede ver ópera gratis en NYC

La última oportunidad será el lunes 7 de septiembre. Hasta entonces, quedan cinco noches consecutivas de proyecciones gratuitas en pleno Lincoln Center, sin necesidad de comprar una entrada.

Para quienes quieran asegurar un lugar, la clave es sencilla: no existe una reserva online que garantice el asiento; hay que llegar a tiempo y entrar por orden de llegada.

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