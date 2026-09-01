Estos son los peores horarios para viajar en Labor Day en NY

El fin de semana de Labor Day marcará para millones de estadounidenses la última gran escapada del verano, pero quienes tengan previsto salir de Nueva York en automóvil deberán mirar algo más que el destino. El momento elegido para ponerse al volante podría determinar si el viaje comienza con relativa tranquilidad o queda atrapado durante horas entre largas filas de vehículos.

La AAA identificó los periodos en los que se espera mayor congestión durante el feriado y recomienda a los conductores ajustar sus horarios para reducir el impacto del tráfico. La advertencia cobra especial relevancia en una región como Nueva York, donde las principales autopistas pueden saturarse rápidamente cuando coinciden los desplazamientos de quienes abandonan la ciudad con los viajes de regreso.

Los horarios que conviene evitar

El primer periodo complicado llegará el jueves 3 de septiembre, cuando la congestión será especialmente intensa entre las 2 y las 7 p.m. (ET). Para quienes planeen comenzar su viaje después del trabajo, esa ventana podría convertirse en uno de los momentos menos convenientes de todo el fin de semana.

El viernes 4 de septiembre aparece como otro día crítico. AAA señala que el tráfico podría aumentar considerablemente entre el mediodía y las 8 p.m. (ET), una franja particularmente extensa que coincide con el inicio de buena parte de los viajes del feriado.

La situación mejoraría parcialmente el sábado. Sin embargo, quienes salgan el 5 de septiembre deberían evitar, en la medida de lo posible, desplazarse entre la 1 y las 5 p.m. (ET). Ese periodo concentra una nueva oleada de viajeros que podría complicar las carreteras.

Curiosamente, el domingo 6 de septiembre se perfila como la jornada con menor impacto por tráfico. AAA anticipa condiciones relativamente más favorables, una oportunidad que algunos viajeros podrían aprovechar para modificar sus planes y evitar las horas más congestionadas del resto del fin de semana.

El lunes 7 de septiembre, día oficial de Labor Day, volverán las complicaciones. La agencia recomienda evitar las carreteras entre las 2 y las 5 p.m. (ET), cuando muchos viajeros estarán emprendiendo el regreso a casa.

La preparación del automóvil también importa

El tráfico no será el único factor capaz de arruinar un viaje. Antes de salir, AAA recomienda realizar una revisión básica del vehículo, especialmente de los neumáticos, la batería y los niveles de líquidos.

No se trata de una precaución menor. Durante el Labor Day del año pasado, AAA recibió más de 400,000 llamadas de asistencia en carretera, una cifra que ilustra la cantidad de problemas mecánicos que pueden aparecer cuando millones de vehículos coinciden en las autopistas.

Una revisión rápida antes de abandonar Nueva York puede evitar una avería en plena carretera, particularmente si el viaje implica varias horas al volante. Comprobar la presión de las llantas, verificar el estado de la batería y asegurarse de que los niveles de fluidos sean adecuados son tareas sencillas que pueden marcar una diferencia considerable.

Salir temprano puede ahorrar tiempo

AAA también aconseja salir temprano para esquivar las horas de mayor congestión. Para los neoyorquinos que tengan cierta flexibilidad, adelantar la salida puede resultar mucho más efectivo que intentar recuperar tiempo una vez que el tráfico ya se ha detenido.

Otra recomendación consiste en revisar el precio de la gasolina antes de iniciar el recorrido y, cuando sea posible, llenar el tanque antes de entrar en corredores con mucho tránsito. Las estaciones ubicadas en rutas especialmente concurridas pueden registrar precios más elevados debido a la demanda del fin de semana festivo.

Durante Labor Day, la hora de salida importa casi tanto como el destino. Evitar las franjas señaladas por AAA, preparar el vehículo y cargar combustible con anticipación puede convertir un trayecto potencialmente agotador en un viaje mucho más llevadero.

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