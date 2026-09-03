Avión que trasladaba al secretario del DHS realizó un aterrizaje de emergencia

Un avión de la Guardia Costera que trasladaba al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, junto a más de una docena de ocupantes, completó un aterrizaje de emergencia en Virginia el miércoles debido a una falla mecánica en pleno vuelo.

El incidente involucró a una aeronave modelo Gulfstream que se dirigía hacia el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA). Durante el trayecto, la tripulación detectó la pérdida de potencia en uno de los propulsores y solicitó el desvío inmediato hacia la pista más cercana, informó NBC News.

“Acabamos de perder el motor derecho y nos gustaría declarar una emergencia y un aterrizaje inmediato en DCA”, se dejó escuchar al piloto en la transmisión con el control de tráfico aéreo. En la misma comunicación, el aviador detalló que viajaban 14 personas a bordo y que disponían de combustible para dos horas y media adicionales de vuelo.

Evaluación y respuesta de los servicios de socorro

La alerta fue captada a la 1:35 p.m., hora del Este. Ante el reporte de “un posible problema mecánico”, la Autoridad Metropolitana de Aeropuertos de Washington desplegó los protocolos de seguridad requeridos.

El avión aterrizó sin problemas, fue revisado minuciosamente por personal de bomberos y rescate de la Autoridad Aeroportuaria y posteriormente abandonó la pista. No hubo interrupciones en los demás vuelos”, apuntó el organismo.

¿Qué dijo Markwayne Mullin?

El secretario Mullin hizo referencia al incidente a través de sus redes sociales para valorar el desempeño de los aviadores a cargo de la unidad: “Los pilotos de la Guardia Costera de Estados Unidos hicieron que el aterrizaje con un solo motor pareciera rutinario”, afirmó el funcionario.

“Sin pánico, solo profesionalismo. Después de aterrizar, ¡me comentaron que era la primera vez que hacían algo así! No podríamos haber estado en mejores manos”, acotó.

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