Carlo Ancelotti visita al Real Madrid y respalda a José Mourinho como entrenador

El entrenador italiano Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil y técnico con más títulos en la historia del Real Madrid, visitó este jueves la Ciudad Deportiva de Valdebebas, desde donde pronosticó “una gran temporada” para el conjunto blanco bajo la dirección del portugués José Mourinho.

El estratega de la ‘Canarinha’ explicó que su presencia en las instalaciones madridistas responde a una doble función: como seleccionador nacional para monitorear el estado físico de los futbolistas brasileños de la plantilla y a nivel privado para saludar a su antiguo club. Durante su estancia, Ancelotti se reencontró con Vinícius Júnior, además de supervisar los procesos de rehabilitación que atraviesan Rodrygo Goes, Éder Militão y Endrick Felipe.

“El equipo empezó muy bien. Un poco de dificultad al principio, pero poco a poco jugó mejor el segundo, hizo un gran partido contra la Real Sociedad y ahora empiezan los partidos importantes en Liga con el Betis y la ‘Champions’ con el Inter”, destacó

“Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid”, señaló en declaraciones difundidas por el Real Madrid.

“Estoy aquí en una doble posición, como entrenador de la selección de Brasil y de manera privada a saludar y volver a un sitio donde estuve mucho tiempo y encontrar a jugadores brasileños que se están recuperando. Ha sido una mañana bonita”, declaró Ancelotti.

Consultado sobre el arranque del proyecto encabezado por Mourinho, el italiano valoró la evolución del equipo y resaltó la fluida relación que mantiene con el preparador luso, manifestando su convencimiento de que realizará un trabajo destacado en el banquillo de Chamartín.

“Tengo buena relación con Mourinho desde hace mucho tiempo, nos pasamos ideas, mensajes. Estoy contento de que esté aquí, en este gran club que es el Real Madrid y que conoce muy bien. Lo va hacer muy bien. Es un gran entrenador y estoy convencido de que va a hacer un gran trabajo aquí”, comentó.

Respecto a su gestión en el banquillo de Brasil, Ancelotti confirmó que iniciará un proceso de renovación generacional con vistas a la Copa del Mundo de 2030, aprovechando los próximos compromisos amistosos internacionales para evaluar a los jóvenes talentos que destacan en el fútbol europeo y global.

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