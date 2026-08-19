Una cucharada de aceite de oliva en ayunas: para qué sirve

Tomar una cucharada de aceite de oliva extra virgen al despertar es un hábito saludable que se ha popularizado por sus múltiples bondades para la salud. La razón es que este tipo de aceite aporta ácido oleico, una grasa monoinsaturada, además de polifenoles y otros compuestos antioxidantes.

Expertos aseguran que es ideal para iniciar el día y también forma parte de una alimentación saludable, especialmente cuando reemplaza grasas menos favorables. Asimismo, es una técnica sencilla utilizada durante generaciones y representa un gesto de autocuidado.

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4 beneficios de tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas

1. Ayuda a la salud del corazón

Un estudio llamado “Prevención con Dieta Mediterránea (PREDIMED)”, realizado en España y publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos mostró una reducción significativa del riesgo cardiovascular en quienes consumen aceite de oliva habitualmente, incluso desde primera hora del día.

La investigación incluyó a 7,447 adultos con alto riesgo cardiovascular y encontró que quienes siguieron una dieta mediterránea, suplementada con aceite de oliva, presentaron una menor incidencia de eventos cardiovasculares importantes frente al grupo que recibió recomendaciones para reducir las grasas.

Cabe destacar que esto no significa que una cucharada tomada en ayunas prevenga por sí sola un infarto. El beneficio se relaciona con el patrón alimentario completo y con el reemplazo de otras fuentes de grasa por grasas insaturadas.

2. Tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante

El aceite de oliva virgen extra contiene polifenoles y otros compuestos fenólicos que han sido estudiados por su posible papel en la regulación de procesos relacionados con la inflamación y el estrés oxidativo.

Estos componentes pueden contribuir a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres.

3. Favorece la absorción de nutrientes

El aceite de oliva también puede ayudar al organismo a aprovechar mejor determinados nutrientes. Al tratarse de una fuente de grasa, facilita la absorción intestinal de vitaminas liposolubles como A, D, E y K, especialmente cuando se consume junto con alimentos que las contienen.

Por tal motivo, además de tomarlo ayunas y preparar al organismo para absorber nutrientes durante todo el día, también se puede incorporar a comidas con verduras y otros alimentos ricos en nutrientes. De esta manera, sus grasas saludables pueden contribuir a mejorar la biodisponibilidad de algunos compuestos presentes en la alimentación.

4. Ayuda al tránsito intestinal

Empezar el día estimulando el sistema digestivo con la ayuda del aceite de oliva quizás sea uno de los beneficios más populares. Su composición rica en ácidos grasos saludables y su característica textura hace que este ingrediente actúe como un lubricante natural para el tracto intestinal.

Un ensayo clínico publicado en 2025 publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH) en Estados Unidos comparó el aceite de oliva extra virgen con aceite de oliva refinado en 140 personas con estreñimiento crónico y encontró una mayor mejoría de los síntomas en quienes consumieron aceite de oliva extra virgen durante cuatro semanas.

¿Cómo tomar aceite de oliva?

No existe una cantidad obligatoria ni una hora específica que la ciencia haya establecido como ideal. Una cucharada puede incorporarse a la dieta, pero también es posible obtener sus beneficios utilizándolo en ensaladas, verduras, legumbres u otras preparaciones.

Asimismo, a pesar de que el aceite de oliva en ayunas no debe considerarse un remedio milagroso, ha acaparado la atención de diversos investigadores por sus beneficios. Sin embargo, su valor está en incorporarlo con moderación dentro de una alimentación variada.

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