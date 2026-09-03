Fátima Bosch sale corriendo para buscar eludir a la prensa

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, protagonizó un incómodo y a la vez divertido momento en el aeropuerto de Ciudad de México, cuando trató de evadir a la prensa realizando una inesperada corrida, según el video compartido por el periodista Eden Dorantes.

La reina de belleza le entregó el título este fin de semana a María Vargas, quien será la representante de México en la edición 2026 del certamen internacional y, además, protagonizó un lindo momento al invitar al resto de las participantes a ir a abrazar a la Miss Jalisco en el momento de la coronación.

Fátima Bosch trata de eludir a la prensa corriendo

Justamente, esa era una de las interrogantes que tenían los distintos medios de la comunicación que la estaban esperando en el aeropuerto e inmediatamente la interceptaron en su llegada.

Según las imágenes, Fátima inmediatamente les pide permiso de forma tranquila porque se encontraba un poco apresurada; aunque no tuvo éxito, siguió caminando, como podía, en medio de los distintos medios, hasta el momento en el que vio un espacio considerable y empezó a correr tratando de escapar de las preguntas, pero los periodistas no le permitieron llegar inicialmente a su destino tras alcanzarla un poco más adelante sin perder de vista sus equipos.

“¿Por qué corres, Fátima, si siempre nos atiendes?“, fue la primera interrogante a la que se enfrentó la Miss Universo 2025, luego del pequeño sprint, y se tomó con mucho humor su respuesta: “Traigo mucha energía hoy. Oye, no se les cayó la cámara, saben correr”.

Después de esa escena, la reina de belleza trató de responder algunas preguntas rápidamente, pero ante la insistencia, siguió buscando el camino hasta donde debía llegar y se mostró un poco disgustada. “Yo siempre soy de hablar con ustedes y no creo que esté cool que les estoy diciendo que no tengo tiempo y siguen. Hay que tener educación“, fue una de las cosas que Fátima le dejó saber a la prensa.

Fátima Bosch regresa y cumple su palabra

Aunque la mayoría de los periodistas pensaron que la reina de belleza se les habría logrado escapar, Fátima cumplió con lo que les intentaba explicar insistentemente: que la dejaran ir a su destino y luego hablaría con ellos. “Ahora sí, ya vieron qué diferencia“, manifestó.

En primer lugar, Bosch habló sobre su sucesora en el Miss Universo, María Vargas: “Me pareció espectacular. Tuve la oportunidad de conocer a todas las niñas; todas son hermosas. Yo sé que ella (María) va a hacer un excelente trabajo representándonos ante el mundo. Tiene un corazón muy bonito y está muy comprometida con muchas cosas sociales y creo que, al final, eso es lo importante, utilizar esa corona para cosas buenas”.

Fátima Bosch da su perspectiva sobre la presunta demanda en su contra

Asimismo, fue consultada sobre la presunta demanda que el propio Nawat Itsaragrisil aseguró haber colocado en su contra tras el incidente que protagonizaron.

“Yo hasta el día de hoy no he recibido nada, ninguna notificación acerca de ninguna demanda“, dijo. “Lo que pasó ese día quedó grabado, todo el mundo lo vio; desgraciadamente, mucha gente tiene que usar mi nombre para hacer polémica o hacerse relevante“, indicó, refiriéndose al incidente que ella y Nawat protagonizaron en noviembre de 2025, antes de su coronación como Miss Universo.

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