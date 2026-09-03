Paraguayo Matías Galarza nuevo compañero de Messi en el Inter Miami

Inter Miami continúa apuntalando su sector del mediocampo con el objetivo de cerrar de la mejor manera posible la temporada regular de MLS, y por ello, este jueves el cuadro de Fort Lauderdale anunció el fichaje del futbolista paraguayo Matías Galarza.

A través de un comunicado, Miami confirmó la incorporación de Galarza, quien llega por el resto de esta temporada 2026 en la MLS cedido desde River Plate, aunque el equipo de Fort Lauderdale incluyó una opción de compra en la cesión.

Este fichaje representa el regreso de Matías Galarza a la MLS, en donde tuvo un breve paso anteriormente con Atlanta United, equipo con el que disputó tan solo 13 partidos, pero se fue en blanco antes de su regreso a River Plate.

Posteriormente el mejor momento de Galarza a nivel internacional llegó en el Mundial, en donde con Paraguay convirtió gol ante Turquía y asistencia en el duelo en el que la Albirroja eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del certamen.

Segundo paso por la MLS

Surgido de Olimpia, su debut a nivel profesional tuvo lugar en Vasco da Gama. Luego Matías Galarza pasó por Coritiba -cedido-, Talleres y River, donde pudo asentarse durante 2025.

Durante el primer semestre de 2026, Galarza jugó a préstamo en Atlanta United, que no hizo uso de la opción de compra, y desde su regreso se entrenó en el predio de Cantilo, a pesar de su gran rendimiento en el Mundial con la Albirroja, donde aportó un gol y una asistencia.

El mediocampista suma 19 partidos internacionales con la Selección de Paraguay, con la que debutó en 2022.

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