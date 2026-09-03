Premios Rolling Stone en Español serán en CDMX en noviembre

Ciudad de México volverá a convertirse en punto de encuentro para algunas de las figuras más destacadas de la música y la cultura pop hispanohablante. Los ZYN Premios ROLLING STONE en Español ya tienen fecha para su edición 2026 y preparan una celebración que ampliará. tanto sus categorías. como el número de nominados.

La gala se realizará los próximos 25 y 26 de noviembre en la capital mexicana, de la mano de ZYN, marca insignia de bolsas de nicotina de Philip Morris International (PMI), que fungirá como patrocinador oficial.

La cita reunirá aproximadamente a 500 invitados y pondrá el foco en el talento, la creatividad y la originalidad que impulsan la cultura hispana.

La noche tendrá mucha música y figuras de la industria

Aunque todavía no se conocen los nombres de los nominados ni de los artistas que subirán al escenario, la organización adelantó que habrá presentaciones especiales. La expectativa crece al recordar algunos de los músicos que han participado en ediciones anteriores, entre ellos Natalia Lafourcade, Kevin Kaarl, Tainy, Álvaro Díaz, Ryan Castro, Humbe, Reik y Carín León.

La ceremonia también ha contado con representantes de distintos ámbitos del entretenimiento como Manuel Medrano, Jaime Camil, Juanpa Zurita y Renata Notni, quien además asumió el papel de anfitriona.

La edición de este año busca ampliar ese encuentro entre distintas disciplinas y reconocer a quienes están marcando el pulso de la creación hispanohablante.

Diego Ortiz, CEO de la publicación, destacó la relevancia de la cita a través de un comunicado: “La gala de los ZYN Premios ROLLING STONE en Español, que celebra lo mejor de la cultura hispana, es uno de los momentos más relevantes del año para nuestra industria. Nuestro propósito es reconocer, celebrar y dar visibilidad a lo mejor de nuestra cultura, con una edición 2026 más grande, ambiciosa y potente”.

Más categorías y una edición especial

Los organizadores todavía mantienen bajo reserva las categorías y los nominados, información que será revelada próximamente. Una de las novedades será precisamente la ampliación del número de categorías y de candidatos en cada una de ellas.

Los reconocimientos no terminarán con la entrega de los galardones. Los ganadores tendrán un espacio destacado en una edición especial impresa de ROLLING STONE en Español dedicada a los premios, que estará disponible a partir del 7 de diciembre.

Aunque la celebración tendrá como escenario a la Ciudad de México, el alcance será regional. La cobertura a través de las plataformas digitales e impresas de la publicación y sus redes sociales permitirá seguir los momentos más relevantes de la ceremonia desde distintos puntos de la región.

Sigue leyendo:

¿Plagio? “Dolce Vita”, de Danna y Belinda, desata comparaciones con Paulina Rubio

Juan Gabriel en Bellas Artes: el histórico concierto ahora llega al cine

Camilo reveló los títulos de las canciones de “Para cuando sean mayores”