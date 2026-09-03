Proponen ley para que jubilados puedan trabajar sin perder pagos del Seguro Social

Una propuesta presentada en el Congreso busca cambiar una de las reglas que más afectan a quienes comienzan a cobrar el Seguro Social antes de alcanzar su edad plena de jubilación y continúan trabajando: la reducción temporal de beneficios cuando sus ingresos superan ciertos límites.

La propuesta eliminaría la prueba de ingresos

La iniciativa es conocida como Senior Citizens’ Freedom to Work Act (H.R. 8344).

El senador Rick Scott presentó la propuesta en el Senado el 24 de marzo de 2026, mientras que el representante Greg Murphy la introdujo en la Cámara de Representantes el 16 de abril.

Hasta el verano de 2026, el proyecto permanecía en comité, con un pequeño grupo de copatrocinadores y sin haber llegado todavía a una votación en el pleno del Congreso.

El objetivo central es eliminar la llamada prueba de ingresos de jubilación del Seguro Social, que actualmente puede reducir temporalmente los beneficios de algunos trabajadores que cobran su jubilación antes de la edad plena y siguen generando ingresos laborales.

Así funciona actualmente la reducción de beneficios

En 2026, las personas que estarán por debajo de su edad plena de jubilación durante todo el año pueden ganar hasta $24,480 sin que esta regla reduzca sus pagos.

Por encima de ese límite, la Administración del Seguro Social retiene $1 de beneficios por cada $2 adicionales obtenidos mediante el trabajo.

La regla cambia para quienes alcanzan su edad plena de jubilación durante 2026.

En ese caso, el límite sube a $65,160 y se retiene $1 por cada $3 ganados por encima de esa cantidad.

Una vez que el beneficiario alcanza su edad plena de jubilación, la prueba de ingresos deja de aplicarse y puede trabajar sin que sus beneficios sean reducidos por este motivo.

Los beneficios retenidos no se pierden para siempre

Aunque el sistema puede disminuir los cheques mientras el jubilado continúa trabajando, FinanceBuzz aclara que ese dinero no desaparece de manera definitiva.

Cuando la persona llega a su edad plena de jubilación, la Administración del Seguro Social vuelve a calcular sus beneficios tomando en cuenta los meses en los que se retuvieron pagos.

Eso puede traducirse posteriormente en un beneficio mensual más alto.

Aun así, la reducción temporal puede afectar el flujo de efectivo de quienes dependen de sus pagos mensuales para cubrir gastos, uno de los argumentos utilizados para cuestionar la regla actual.

¿Quiénes resultarían más beneficiados?

La iniciativa favorecería principalmente a quienes solicitaron el Seguro Social anticipadamente y continúan trabajando, incluidos jubilados con empleos de medio tiempo, consultorías o trabajos independientes.

Si la prueba de ingresos desapareciera, estas personas podrían obtener ingresos adicionales sin enfrentar las retenciones actuales, lo que daría mayor flexibilidad para combinar trabajo y jubilación.

El debate ocurre además cuando los trabajadores de 55 años o más llevan más de dos décadas siendo el segmento de mayor crecimiento dentro de la fuerza laboral.

Datos federales indican que su participación es una de las pocas que se espera siga aumentando hasta 2035.

El futuro de la iniciativa todavía es incierto

La propuesta también tendrá que evaluarse frente a los problemas financieros del Seguro Social.

Según el informe de los fideicomisarios citado por FinanceBuzz, el fondo fiduciario podría agotarse durante el cuarto trimestre de 2032 si no se realizan cambios.

Por ahora, la iniciativa no es ley y las reglas actuales siguen vigentes. Quienes cobren anticipadamente deben continuar considerando los límites de $24,480 y $65,160 al decidir cuánto trabajar durante 2026.

Sigue leyendo:

– Propuesta busca aumentar hasta $2,400 al año los pagos del Seguro Social a jubilados

– Pagos del Seguro Social llegan este 1 y 3 de septiembre

– 3 situaciones en las que conviene jubilarte a los 62 años, aunque te den menos dinero