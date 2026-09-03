¿Qué tiendas estarán abiertas este Labor Day 2026?

El Labor Day se celebrará en Estados Unidos el lunes 7 de septiembre de 2026. Aunque es un feriado federal dedicado a reconocer a los trabajadores y sus contribuciones, gran parte de los supermercados y comercios del país permanecerán abiertos, algunos con horarios especiales.

Supermercados y clubes que estarán abiertos

Estos son los horarios previstos para las principales cadenas de supermercados y clubes de membresía:

-ACME: 6 a.m. a 10 p.m. El horario puede variar por sucursal.

-Aldi: 8:30 a.m. a 6 p.m. El horario puede variar.

-BJ’s Wholesale Club: 8 a.m. a 10 p.m.

-Foodtown: horario variable según la sucursal.

-Kroger: 6 a.m. a 11 p.m. El horario puede variar.

-Lidl: 8 a.m. a 9 p.m.

-Sam’s Club: miembros Plus, de 8 a.m. a 6 p.m.; miembros Club, de 10 a.m. a 6 p.m.

-ShopRite: horario variable según la sucursal.

-Stop & Shop: 7 a.m. a 10 p.m.

-Target: 8 a.m. a 10 p.m. El horario puede variar.

-Trader Joe’s: 8 a.m. a 9 p.m.

–Walmart: 6 a.m. a 11 p.m. El horario puede variar.

-Wegmans: 6 a.m. a medianoche.

-Whole Foods: 8 a.m. a 10 p.m. El horario puede variar.

Otras tiendas que abrirán durante Labor Day

La mayoría de las grandes cadenas minoristas también planea operar el 7 de septiembre.

Los consumidores podrán encontrar desde tiendas departamentales y de electrónica hasta establecimientos de artículos para el hogar, mascotas y belleza.

Yahoo Shopping señala que varias tendrán ventas especiales por el feriado.

-Apple: 10 a.m. a 9 p.m.; puede variar.

-Barnes & Noble: 9 a.m. a 9 p.m.; puede variar.

-Bass Pro Shops: 10 a.m. a 8 p.m.; puede variar.

-Bath & Body Works: 10 a.m. a 8 p.m.; puede variar.

-Best Buy: 10 a.m. a 9 p.m.; puede variar.

-BJ’s Wholesale Club: 8 a.m. a 10 p.m.

-Boscov’s: 10 a.m. a 9 p.m.

-Burlington: 8 a.m. a 10 p.m.; puede variar.

-CVS: horario variable según la sucursal.

-Dick’s Sporting Goods: 9 a.m. a 9 p.m.

-Dollar General: 8 a.m. a 9 p.m.

-Dollar Tree: 9 a.m. a 10 p.m.; puede variar.

-Family Dollar: 8 a.m. a 10 p.m.

-Five Below: 10 a.m. a 7 p.m.

-GameStop: 11 a.m. a 8 p.m.; puede variar.

-Goodwill: 9 a.m. a 5 p.m.

-Hobby Lobby: 9 a.m. a 5:30 p.m.

-Home Depot: 6 a.m. a 10 p.m.; puede variar.

-Ikea: 10 a.m. a 9 p.m.

-JCPenney: 11 a.m. a 8 p.m.; puede variar.

-Kohl’s: 9 a.m. a 11 p.m.; puede variar.

-Lowe’s: 6 a.m. a 10 p.m.

-Macy’s: 10 a.m. a 8 p.m.; puede variar.

-Marshalls: 9:30 a.m. a 9:30 p.m.; puede variar.

-Nordstrom: 10 a.m. a 9 p.m.; puede variar.

-Nordstrom Rack: 10 a.m. a 9 p.m.; puede variar.

-Old Navy: 10 a.m. a 9 p.m.; puede variar.

-Petco: 9 a.m. a 9 p.m.; puede variar.

-PetSmart: 9 a.m. a 9 p.m.

-REI: 10 a.m. a 8 p.m.; puede variar.

-T.J. Maxx: 9:30 a.m. a 9:30 p.m.; puede variar.

-Ulta Beauty: 10 a.m. a 6 p.m.; puede variar.

-Walgreens: horario variable según la sucursal.

-Walmart: 6 a.m. a 11 p.m.; puede variar.

Costco será la principal excepción

Costco permanecerá cerrado durante todo el Labor Day. La cadena acostumbra cerrar sus almacenes durante este feriado para permitir que sus trabajadores pasen el día con familiares y amigos.

Debido a que los horarios pueden cambiar de una ubicación a otra, se recomienda verificar directamente con la sucursal antes de salir de casa, especialmente en aquellas cadenas que operarán con horarios especiales.

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