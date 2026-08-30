Costco cambia la forma de pagar en sus tiendas: así funciona su billetera digital

Costco está reforzando sus herramientas digitales para reducir la necesidad de llevar tarjetas físicas al momento de comprar. La cadena dispone de Costco Wallet, una billetera digital integrada a la cuenta del socio que permite almacenar un medio de pago y los saldos de Costco Shop Cards.

La compañía actualizó recientemente la documentación oficial de esta función y explica que los fondos pueden utilizarse tanto en Costco.com como en los almacenes, incluyendo cajas regulares y otros servicios de la cadena.

La novedad cobra especial relevancia para los socios que acumulan varias Shop Cards mediante promociones, reembolsos o compras, ya que pueden concentrar esos fondos en una sola billetera en lugar de administrar cada tarjeta por separado.

Costco promociona esta opción como una manera de agilizar el proceso de pago y evitar tener que buscar una tarjeta física al llegar a la caja. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Qué es Costco Wallet

Costco define Costco Wallet como su billetera digital, donde un socio puede almacenar:

Un método de pago guardado.

Una o varias Costco Shop Cards.

Hasta $10,000 en saldo total de Shop Cards.

También existe un límite de carga de $10,000 por día. Tanto las tarjetas físicas como las digitales cuentan para ese máximo.

Para utilizar la función, la membresía debe estar previamente verificada.

Cómo agregar una Costco Shop Card a la billetera

El proceso puede realizarse desde la cuenta del socio. Según Costco, hay que ingresar en Account, seleccionar Costco Wallet, buscar la sección Shop Card y elegir la opción para agregar una nueva tarjeta. Después se debe introducir el número de la Shop Card y su PIN.

Se pueden repetir los pasos para añadir varias tarjetas hasta alcanzar el límite permitido.

Hay un detalle importante: una vez que el saldo de una Shop Card se incorpora a Costco Wallet, la tarjeta original pasa a mostrar un balance de $0, ya que los fondos fueron transferidos a la billetera.

Cómo pagar en Costco con la billetera digital

Dentro de un almacén, el procedimiento está vinculado a la tarjeta digital de membresía. El socio debe activar la función “Enable Auto-Apply” dentro de los ajustes de Costco Wallet y luego escanear en la caja el código QR de su Digital Membership Card.

Cuando la terminal pregunte si desea utilizar el saldo de Costco Wallet, deberá confirmar la operación. De esta manera, la misma pantalla del teléfono sirve para identificar al socio y acceder a los fondos guardados.

Para las compras realizadas en Costco.com existe una función similar: el usuario activa el uso de Shop Cards y, al finalizar la compra, el sistema aplica primero esos fondos y después el método de pago almacenado, cuando corresponde.

Dónde se puede usar Costco Wallet

Costco indica actualmente que la billetera puede utilizarse en:

Costco.com.

Cajas de los almacenes.

Gasolineras Costco.

Farmacias.

Food courts.

Esto amplía las posibilidades respecto de algunas funciones anteriores de la tarjeta digital de membresía.

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También se puede guardar una tarjeta Visa

Costco permite además incorporar una tarjeta Visa de débito o crédito con dirección de facturación en Estados Unidos a la tarjeta digital de membresía. Por ahora, no pueden guardarse varias tarjetas de crédito simultáneamente: la plataforma admite una sola tarjeta Visa.

Para añadirla desde la aplicación hay que ingresar en la tarjeta digital de membresía, seleccionar Add Payment y proporcionar la fecha de vencimiento, el código CVV y el ZIP Code. En algunos casos, el banco puede exigir una verificación adicional mediante un código.

Costco promociona esta opción como una manera de agilizar el proceso de pago y evitar tener que buscar una tarjeta física al llegar a la caja.

No es lo mismo que Apple Wallet

Aunque el nombre pueda generar confusión, Costco Wallet no es Apple Wallet ni Google Wallet. La tarjeta digital de membresía de Costco funciona dentro de la propia aplicación de Costco y la compañía indica que no puede añadirse a Apple Wallet.

El usuario debe acceder a su cuenta y mostrar el código QR generado dentro de la aplicación cuando quiera utilizar la membresía digital en la tienda.

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Qué pasa con las Costco Shop Cards guardadas

Los fondos de las Shop Cards incorporados a Costco Wallet no vencen, según las condiciones actuales de la compañía. Además, el sistema mantiene un historial de movimientos que puede consultarse por períodos de seis meses y conserva hasta dos años de transacciones.

Si una compra realizada con saldo de Costco Wallet es reembolsada, el dinero utilizado desde una Shop Card vuelve directamente a la billetera.

Por qué puede ser útil para los socios de Costco

El principal cambio es la posibilidad de concentrar membresía, Shop Cards y un método de pago en el teléfono. Esto resulta especialmente útil para quienes reciben Shop Cards mediante promociones de Costco. En lugar de conservar distintos correos electrónicos o tarjetas físicas con saldos separados, esos fondos pueden reunirse dentro de Costco Wallet y aplicarse automáticamente al momento de pagar.

Costco continúa así ampliando las funciones de su aplicación móvil y de su tarjeta digital de membresía, en una estrategia destinada a agilizar tanto el ingreso a las tiendas como el proceso de pago. La página actual de la aplicación promociona precisamente la posibilidad de pagar rápidamente utilizando una tarjeta Visa guardada en el teléfono.

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