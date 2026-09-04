Dolly Parton recibe una nueva estrella en Hollywood tras el vandalismo de la original

La huella de Dolly Parton permanecerá en Hollywood. La estrella dedicada a la icónica cantante y compositora en el Paseo de la Fama de Hollywood fue reemplazada después de que la pieza original fuera vandalizada tras su fallecimiento, ocurrido el pasado 25 de agosto a los 80 años.

La nueva estrella se encuentra nuevamente en exhibición en el 6712 de Hollywood Boulevard, la misma ubicación que ocupa desde que Parton recibió este reconocimiento en 1984. De acuerdo con información publicada por Variety, el monumento ya presentaba una grieta antes de ser vandalizado, por lo que las autoridades del Paseo de la Fama optaron por sustituirlo por completo.

El reemplazo ya está terminado y, desde el viernes, los seguidores de la artista pueden volver a encontrarse con su nombre en uno de los lugares más emblemáticos de Los Ángeles.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama de Hollywood, celebró la restauración en declaraciones a Variety. “¡Nuestra Dolly ha vuelto!”, afirmó, destacando que Hollywood se siente complacido de que la estrella de la artista haya regresado en condiciones óptimas para que sus admiradores puedan apreciarla durante muchos años.

Fans de Dolly Parton dejaron flores en su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood tras su muerte. Crédito: Chris Pizzello | AP

La reposición ocurre pocos días después de la muerte de Parton, cuya partida provocó una ola de homenajes dentro y fuera de la industria musical. La cantante falleció en Nashville a los 80 años después de una breve batalla contra el cáncer, según informaron posteriormente sus representantes.

Considerada una de las figuras fundamentales de la música country, Parton construyó una carrera de varias décadas como intérprete, compositora, actriz y empresaria. Su influencia también trascendió la música gracias a su trabajo filantrópico y a proyectos como Imagination Library, iniciativa dedicada a fomentar la lectura infantil.

Su legado, además, continúa generando nuevos proyectos. A comienzos de esta semana, los herederos de la artista anunciaron los primeros grandes eventos públicos concebidos para celebrar su vida y trayectoria. Bajo el nombre de “DollyFest: A Celebration of a Life”: las actividades se realizarán en Nashville y Londres durante fines de semana consecutivos en 2027, extendiendo las celebraciones por su obra más allá de Estados Unidos.

La noticia de la muerte de Parton también desencadenó numerosos tributos de artistas y figuras públicas. Entre quienes expresaron públicamente su admiración estuvieron Beyoncé, Taylor Swift, Miley Cyrus, Reba McEntire, Keith Urban y Elton John, entre otros. La estrella del Paseo de la Fama representa así una pequeña pero significativa parte de la permanencia de Dolly Parton en la cultura popular.

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