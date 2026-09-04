EE.UU. crea 162,000 empleos en agosto, casi el triple de lo previsto

La economía estadounidense reportó un incremento de 162,000 nuevos puestos de trabajo en agosto, casi el triple de los 53,000 que esperaban los economistas consultados por Bloomberg, según el reporte difundido este viernes 4 de septiembre de 2026 por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

La cifra representa la ganancia mensual más fuerte desde marzo y llega después de varios meses de señales confusas sobre la salud del mercado laboral.

Para millones de trabajadores que buscan emplearse o mejorar sus condiciones laborales, este reporte revela un panorama mixto: mientras la contratación superó ampliamente las previsiones, la tasa nacional de desempleo se mantuvo en 4.1%, con 7 millones de personas sin trabajo. Entre los trabajadores hispanos, el desempleo se elevó a 4.8% en agosto desde 4.6 en julio.

¿Por qué este reporte es una sorpresa para los expertos?

El reporte es una gran noticia respecto al reporte de julio, cuando se reportó una pérdida de empleos que generó temores de una desaceleración abrupta. Ahora, el Departamento de Trabajo reportó un rebote abrupto: de una caída de 23,000 empleos en julio a una ganancia de 21,000, mientras que junio subió de 20,000 a 31,000.

Jeff Schulze, estratega jefe de inversión en Franklin Templeton Institute, calificó el reporte como “inequívocamente sólido, con un repunte de las nóminas privadas, revisiones al alza de meses previos y amplitud consistente”. Según Schulze, el promedio de creación de empleo en los últimos tres meses subió a 71,000 mensuales.

Los sectores que impulsaron la contratación

No todos los sectores se beneficiaron por igual con este repunte en el empleo. El mayor impulso vino de restaurantes y bares, que agregaron 59,200 empleos, seguido de la educación pública local, con 41,900 nuevas plazas. El sector de salud y asistencia social sumó otros 28,400 puestos.

En contraste, información y actividades financieras perdieron un combinado de 34,000 empleos. Para quienes buscan empleo fuera de las industrias de hospitalidad, salud o educación, el mercado sigue siendo desigual e incluso complicado para colocarse.

De acuerdo con Indeed Hiring Lab, “si ya tienes empleo, este mercado se siente estable… pero si buscas trabajo, acabas de graduarte o vuelves a la fuerza laboral, la presión es real” para encontrar alguna vacante.

Lo que significa la situación del empleo de agosto para tu salario

El salario promedio por hora subió 10 centavos (0.3%), hasta $37.75, un aumento anual de 3.1%. En términos prácticos, aunque hay más empleo disponible, el ingreso de muchos trabajadores crece a un ritmo modesto frente al costo de vida.

Bradford Smith, gestor de portafolios en Janus Henderson Investors, señaló que el contraste entre julio y agosto demuestra que “la volatilidad en esta estadística de empleo está aquí para quedarse mientras la economía se tambalea cerca del pleno empleo”. Esto sugiere que los datos mensuales deben leerse con cautela antes de sacar conclusiones definitivas sobre el rumbo de la economía.

La reacción desde la Casa Blanca

Tras conocer el reporte, el presidente Donald Trump celebró la cifra en su red social Truth Social, calificándola de “un gran número de empleo recién anunciado, que rompe todas las estimaciones… por el doble y el triple”.

El vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, indicó que el reporte refleja “un boom histórico de inversión” en el país.

¿Qué implica el reporte de empleo de agosto para quienes buscan trabajo?

Para quienes están activamente buscando empleo, especialistas recomiendan enfocar la búsqueda en los sectores que más contratan actualmente, de acuerdo con el reporte de la BLS:

Hospitalidad y restaurantes , con la mayor cantidad de vacantes nuevas en agosto.

, con la mayor cantidad de vacantes nuevas en agosto. Educación , especialmente en distritos públicos que refuerzan personal antes del ciclo escolar

, especialmente en distritos públicos que refuerzan personal antes del ciclo escolar Salud y asistencia social , un sector con crecimiento sostenido durante todo el año

, un sector con crecimiento sostenido durante todo el año Evitar depender únicamente de sectores como tecnología o finanzas, donde la contratación sigue contrayéndose

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el empleo en EE.UU. en agosto de 2026

¿Cuántos empleos se crearon en Estados Unidos en agosto de 2026?

La economía sumó 162,000 empleos, más del triple de los 53,000 que esperaban los analistas.

¿Subió la tasa de desempleo en agosto?

No. Se mantuvo estable en 4.1%, igual que en julio.

¿Qué sectores generaron más empleo?

Restaurantes y bares (59,200), educación pública local (41,900) y salud (28,400) encabezaron la creación de empleo.

¿Por qué julio se reportó primero como pérdida de empleos?

Los datos preliminares suelen revisarse con nueva información; julio pasó de una pérdida de 23,000 a una ganancia de 21,000 empleos.

¿Cuánto subieron los salarios en agosto?

El salario promedio por hora subió 0.3%, hasta $37.75, un 3.1% más que hace un año.

¿Este resultado significa que ya no hay riesgo de desaceleración?

No necesariamente. Analistas advierten que la volatilidad mensual en estos datos seguirá siendo alta.

Conclusión

El repunte del empleo en agosto muestra que el mercado laboral estadounidense resiste mejor de lo previsto, pero la brecha entre sectores que contratan y los que recortan personal seguirá definiendo qué tan difícil será encontrar trabajo en los próximos meses para la comunidad hispana, en un entorno donde conseguir empleo o encontrar una mejor opción resulta muy complicado.

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