Reportan que argentino Marcelo Gallardo dirigirá a la selección de Ecuador

Luego de varias semanas de negociaciones, la Selección de Ecuador ya tiene al reemplazante de Sebastián Beccacece y puso los ojos en otro director técnico argentino: Marcelo Gallardo acordó su contrato y está a sola firma de asumir.

La Federación Ecuatoriana vuelve a apostar por un argentino de cara a la Copa del Mundo 2030. Beccacece dirigió a la Tricolor en 2026, en la cual cayó ante México en 16vos de final pero logró un histórico triunfo ante Alemania en primera ronda. Previamente, Gustavo Alfaro había estado al frente en Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.

??? Marcelo Gallardo signs in as new Ecuador national team head coach!



El Muñeco signs a long term contract until World Cup 2030 with mission to lead Ecuador into next major tournaments.



He’s replacing Beccacece, as @CLMerlo reports. Deal in place. pic.twitter.com/BFOdtmmNGB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2026

En los próximos días viajará a Quito para estampar la firma y luego asumirá formalmente. Su debut ya está programado para fines de septiembre, cuando se juegue la primera fecha FIFA post Mundial.

Será la primera experiencia del Muñeco al frente de un combinado nacional. Tras su debut en Nacional en 2011, se hizo cargo del banco de River en junio de 2014 y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del club.

Números de Gallardo en River Plate

Bien se sabe que Marcelo Gallardo se hizo célebre como DT por su paso por River Plate y la seguidilla de títulos que pudo obtener, considerada para muchos una de las mejores épocas del club ‘millonario’ en su historia. Esto, omitiendo su discreto paso por Al Ittihad en Arabia Saudita y resaltando su debut como entrenador en Nacional de Uruguay.

Con River, sumando sus dos ciclos, sumó 582 partidos dirigidos, con 302 victorias, 154 empates y 126 derrotas. Su etapa más sonada en el ‘Millonario’ fue entre 2014 y 2022, cuando conquistó 14 títulos en total, donde se resaltan las Copas Libertadores de 2015 y 2018.

Será su primera experiencia como DT de una selección nacional y el principal y primer objetivo será la Copa América 2028 y el camino al Mundial 2030, donde espera superar la vara que dejó ‘Beca’. Firma por cuatro años y su primera prueba será la ronda de amistosos de septiembre y octubre.

Para ecuatorianos sería un paso importante

Hernán Galíndez, arquero de Huracán y de la Selección de Ecuador, se refirió a la posibilidad de que Marcelo Gallardo se convierta en nuevo entrenador de ‘La Tri’. El guardameta consideró que una eventual contratación del técnico argentino representaría un movimiento de gran relevancia para el combinado nacional.

“Si llega Gallardo a Ecuador sería un paso muy importante que da la FEF”, expresó Galíndez, destacando la trayectoria y jerarquía del entrenador argentino. El golero se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que el extécnico de River Plate asuma el proyecto de la Selección.

“ES UN PASO MUY IMPORTANTE” Hernán Galíndez se refirió a la llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador y a un posible regreso al arco ecuatoriano.



? #ESPN pic.twitter.com/6emhYi5Cqa — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

“Un entrenador de la talla de Marcelo Gallardo nos hace soñar. Ecuador tiene muy buenos jugadores y, sin dudas, puede ser un paso hacia adelante muy importante”, agregó Galíndez, quien confía en el potencial de la actual generación de futbolistas ecuatorianos.

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