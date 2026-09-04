Las tarjetas de crédito que te dan hasta 5% de reembolso por comprar gasolina en 2026

Las familias que usan el automóvil frecuentemente pueden recuperar hasta $300 al año con una tarjeta de crédito que ofrezca recompensas por comprar gasolina, aunque el porcentaje máximo de 6% no siempre aplica directamente al combustible. Para obtenerlo, los consumidores deben revisar sus límites de gasto, las cuotas anuales y los intereses antes de solicitar una tarjeta.

Sin embargo, no todas las tarjetas que ofrecen este beneficio entregan las mismas recompensas: Algunas tarjetas limitan las compras que reciben el mayor porcentaje de reembolso, mientras que mantener un saldo pendiente puede generar intereses que eliminen las ganancias acumuladas. Por eso, la tarjeta que anuncia el porcentaje más alto no siempre ofrece el mayor ahorro real.

Para quienes usan el vehículo para ir al trabajo, llevar a sus hijos a clases o hacer entregas, una buena elección puede mitigar el costo de un gasto inevitable.

El 6% no se recibe directamente por gasolina

Por ejemplo, la Blue Cash Preferred Card de American Express ofrece 6% de reembolso en supermercados de Estados Unidos, hasta $6,000 anuales en compras elegibles, además de determinados servicios de streaming. La tasa por gasolina es de 3% en estaciones estadounidenses elegibles.

La diferencia es clave: una carga de $100 genera cerca de $3, no $6. Sin embargo, American Express afirma que los titulares pueden obtener “3% de reembolso en efectivo en compras elegibles en estaciones de gasolina de Estados Unidos”.

Yahoo Finance indica que la Blue Cash Preferred cobra $0 de cuota anual el primer año y $95 después. Para un conductor que use la tarjeta casi exclusivamente en combustible, esa cuota puede superar el ahorro acumulado.

La opción que puede devolver $300 anuales

Por su parte, la Citi Custom Cash Card ofrece 5% de reembolso en la categoría elegible con mayor gasto de cada ciclo de facturación. Las compras realizadas en comercios clasificados por Citi como estaciones de gasolina pueden recibir el 5% de reembolso, incluidos algunos cargos dentro de la tienda de la estación, siempre que esa sea la categoría elegible de mayor gasto durante el ciclo.

Un gasto de $500 al mes en combustible permitiría recuperar $25 mensuales, es decir, hasta $300 al año. Sin embargo, la gasolina debe ser la categoría donde más se gastó; de lo contrario, el cliente podría obtener solamente 1%.

Citi establece que el 5% se asigna a “la categoría elegible donde más gastó” el usuario en el periodo de facturación. Restaurantes, supermercados, viajes elegibles, transporte, streaming, farmacias, gimnasios y entretenimiento también son susceptibles de recibir ese beneficio.

La gasolinera puede cambiar el resultado

No todas las cargas reciben la categoría de estación de gasolina. Yahoo Finance advierte que las bombas dentro de supermercados, clubes de precios, grandes tiendas o establecimientos de descuento pueden ser procesadas con otro código comercial.

Los términos de Citi también establecen que la compra debe identificarse como “estación de gasolina”. Por eso, cargas en Costco, Walmart, Sam’s Club o algunas tiendas de conveniencia podrían quedar excluidas del 5% esperado.

La carga para vehículos eléctricos tampoco siempre entra en esta categoría. Antes de solicitar una tarjeta, debes verificar expresamente si el banco emisor reconoce estas estaciones como gasto elegible.

Cuotas e intereses pueden borrar el ahorro

La recompensa solo representa un beneficio si liquidas el saldo de la tarjeta cada mes. Algunas tarjetas pueden tener una tasa APR variable superior a 30%, suficiente para convertir el supuesto ahorro en una deuda mayor.

En términos prácticos, alguien que gasta $200 mensuales en gasolina y recibe 3% acumularía alrededor de $72 al año. Si la tarjeta cobra $95 de cuota anual, el beneficio de gasolina no alcanza para compensar ese costo.

Por eso, el porcentaje debe compararse con las cuotas, el límite de recompensa y los hábitos personales de pago.

Qué hacer antes de solicitar una tarjeta de crédito para comprar gasolina

Calcula tu gasto promedio de gasolina de los últimos tres meses

de gasolina de los últimos tres meses Revisa el límite de recompensa: Citi limita el 5% a $500 por ciclo

Citi limita el 5% a $500 por ciclo Confirma la clasificación de la estación donde suele cargar combustible

de la estación donde suele cargar combustible Compara la cuota anual contra tu reembolso probable

contra tu reembolso probable Paga el saldo total antes de la fecha límite

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) informó que los precios de gasolina bajaron 3.4% en 2025. Sin embargo, llenar el tanque sigue siendo un gasto frecuente para hogares con trayectos largos y para trabajadores que dependen del automóvil.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre tarjetas que reembolsan compras de gasolina

¿Qué tarjeta ofrece 6% de reembolso por gasolina?

Ninguna de las tarjetas mencionadas paga 6% directamente por combustible. Blue Cash Preferred ofrece 6% en supermercados elegibles y 3% en estaciones de gasolina estadounidenses.

¿Qué tarjeta puede ofrecer 5% en gasolina?

Citi Custom Cash ofrece 5% cuando la gasolina es la categoría elegible con mayor gasto del ciclo. La tasa se limita a $500 mensuales; después aplica 1%.

¿Cuánto se puede recuperar cada año?

El máximo teórico con Citi Custom Cash es de $300 anuales, al gastar $500 mensuales en gasolina y recibir 5% en cada ciclo.

¿Las estaciones Costco o Walmart califican?

No necesariamente. La recompensa depende del código comercial con que se procese la compra, por lo que debe revisarse el contrato del emisor.

Conclusión

Una tarjeta para gasolina puede aliviar parte del presupuesto de transporte, pero no sustituye una estrategia de pago responsable. El ahorro real no está en el anuncio de “hasta 6%”, sino en elegir una tarjeta acorde con el gasto habitual, respetar sus topes y no pagar intereses.

Para una familia que llena el tanque cada semana, recuperar algunos dólares puede ayudar. Sin embargo, una cuota anual o un saldo sin liquidar puede convertir esa oportunidad en otra factura.

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