Venden película de Edgar Ramírez en el Festival de Cine de Venecia

Además de las películas en competición y el desfile de estrellas, el Festival de Cine de Venecia también sirve como mercado para ofrecer nuevos proyectos a productoras y distribuidoras. Una de las películas presentadas en esta edición es el nuevo proyecto del cineasta chileno Fernando Guzzoni.

Guzzoni presentó “Tierra de salvajes” este 4 de septiembre en el Venice Gap-Financing Market. En esta película se quiere explorar la poco conocida historia de la esclavitud en Chile. Además de la figura del cineasta, quien ganó el León de Plata al Mejor Guion hace unos años, esta película ha llamado la atención por su elenco, el cual será encabezado por el venezolano Edgar Ramírez y por el argentino Nahuel Pérez Biscayart.

La historia contada en “Tierra de salvajes” se situará en 1850 y los personajes principales represetarán a un poderoso empresario esclavista, personaje que será interpretado por Ramírez, y a un abolicionista, a quien dará vida Pérez Biscayart.

En Chile, como en Argentina y Uruguay, no existe tanta población negra, al contrario de otros países de Latinoamérica. Es por eso que el cineasta chileno decidió investigar sobre la esclavitud en el país, impulsado también por los ataques xenofóbicos que recibió la población haitiana al migrar a ese país hace poco tiempo.

En una conversación que Guzzoni tuvo con “Variety”, explicó: “Ninguna escuela, ni pública ni privada, enseña a los niños esta parte de nuestra historia. Esto me pareció absurdo, así que continué investigando y descubrí una historia muy específica y precisa de trata y explotación de poblaciones negras y afrocaribeñas en Chile”.

Para la elección del elenco, el cineasta quería que conectaran con esta historia y fue así como pensó en Ramírez, quien también ha sido su amigo desde hace años. “Edgar comparte este interés político y esta sensibilidad social respecto a la historia y la cultura de nuestro continente”, contó Guzzoni.

También agregó: “Le conmovió profundamente cómo la película abordó un tema que impregna nuestros países y, para mí, es un actor fascinante y precisamente el protagonista que necesitábamos: alguien sensible con una presencia física muy fuerte”.

Para poder seguir adelante con el proyecto, estarían en Venecia en búsqueda de finalizar el proceso de financiación y encontrar un coproductor europeo.

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