Aitana recibió un piropo en Tailandia y su novio reaccionó con celos

Aitana estaba disfrutando de una de las actividades más emocionantes de su viaje por Tailandia cuando un trabajador decidió hacerle un cumplido. La cantante contó después lo ocurrido a Plex y la respuesta del creador de contenido no tardó en llegar.

La pareja viajó al país asiático junto a varios amigos de Plex y compartió imágenes de una escapada marcada por las aventuras, las bromas y los momentos de complicidad.

Entre tirolesas, combates de muay thai, visitas a templos y recorridos por puestos de comida callejera, también hubo espacio para una escena que sacó a relucir los celos, aunque en clave de humor, del también “youtuber”.

El piropo que generó el momento

Todo ocurrió mientras Aitana y Plex se preparaban para lanzarse en tirolesa. Uno de los encargados de la actividad comenzó a hablar con la intérprete y primero quiso saber su nombre. La situación ya había despertado cierta curiosidad en Plex, pero fue el comentario posterior el que terminó provocando su reacción.

Cuando Aitana le contó a su pareja lo que el trabajador le había dicho, lo hizo entre risas: “Me ha dicho ‘you are beautiful'”.

Plex respondió sorprendido y siguió el juego con una actitud de aparentes celos. Poco después se acercó al hombre y aprovechó el momento para dejar clara, entre bromas, la relación que mantiene con la cantante: “My friend. My wife”.

La forma en la que se refirió a Aitana encajó con el tono desenfadado de toda la escena y llamó la atención por tratarse de una expresión que el creador de contenido utilizó espontáneamente frente al trabajador.

Aitana, por su parte, tampoco ocultó que el cumplido le había gustado. La cantante se tomó la situación con humor y reconoció entre risas: “A mí me está subiendo muchísimo la autoestima este hombre”.

Aitana quiso comprobar si el piropo continuaba

La anécdota no terminó con aquella primera interacción. Aitana quiso demostrar a sus seguidores que el episodio había ocurrido, tal como lo había contado, y llevó una cámara durante uno de los siguientes descensos en tirolesa.

Sin embargo, la advertencia de Plex, también en tono jocoso, pareció ser suficiente para que el trabajador moderara sus comentarios durante el resto de la actividad.

El momento terminó convertido en una escena espontánea de las vacaciones de la pareja, que lleva más de un año de relación y ha convertido los viajes compartidos en una parte habitual de su vida pública.

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