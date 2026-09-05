Departamento de Justicia logra que Mount Sinai cancele tratamientos de transición de género para menores

El sistema de salud Mount Sinai llegó a un acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump para poner fin a la atención médica de afirmación de género para menores de edad con el fin de solucionar una investigación sobre las prácticas del hospital, de acuerdo con lo que anunció el Departamento de Justicia (DOJ).

Asimismo, un comunicado indica que Mount Sinai pagará una multa y destinará $2 millones de dólares para ofrecer servicios médicos gratuitos a pacientes que sufren las consecuencias, de acuerdo con el DOJ, de la atención recibida en Mount Sinai en su infancia. La administración republicana señaló que las pesquisas han evidenciado posibles violaciones de la ley federal por parte de Mount Sinai, pero no dieron a conocer las conclusiones de la mencionada investigación.

El hospital en cuestión dejó de brindar servicios como bloqueadores de pubertad y terapia hormonal a niños trans y no conformes con el género a inicios de 2026, pero el sistema de salud nunca hizo un anuncio de manera formal.

En un comunicado, un vocero de Mount Sinai declaró que el hospital llegó a un acuerdo “para que Mount Sinai no se vea obligado a presentar estos historiales clínicos altamente confidenciales ante el gran jurado”.

“Llegamos a este acuerdo para proteger la privacidad de nuestros pacientes y permitir que nuestros médicos sigan centrados en nuestra misión de brindar a nuestros pacientes y comunidades una atención de la más alta calidad y de primer nivel”, dijo la representante de Mount Sinai, Lucia L. Lee, en un comunicado.

Este hospital es el último de una serie de hospitales en Estados Unidos que han llegado a acuerdos parecidos con la administración de Trump; entre ellos se encuentran el Texas Children’s Hospital, la Cleveland Clinic Foundation y el Connecticut Children’s Hospital, apuntó el DOJ.

El anuncio se produce después de otros intentos del gobierno por obligar a los hospitales a suspender el tratamiento de niños y adolescentes con disforia de género.

A principios del presente año, la administración republicana citó a Mount Sinai y NYU Langone para que entregaran los datos de salud pública de cualquier menor que hubiese recibido atención de afirmación de género en los mencionados hospitales en los últimos seis años. No obstante, las acciones de la Casa Blanca fueron bloqueadas posteriormente por las cortes, informó Gothamist.

El DOJ aseguró que el hospital Mount Sinai había colaborado codo a codo con la Casa Blanca, lo cual, señaló, se evidenciaba en su “compromiso multimillonario con la atención a las personas que han superado la transición de género”.

“El Departamento de Justicia está comprometido a exigir responsabilidades a los proveedores de servicios médicos que violan la ley federal y ponen en peligro a los niños mediante la llamada atención de afirmación de género”, declaró el Fiscal General, Todd Blanche. “Este acuerdo pone fin a estas prácticas en Mount Sinai y brinda una compensación significativa a las personas que ya han sufrido daños”.

En este sentido, la oficina de Letitia James, fiscal general de Nueva York, informó que se encuentra revisando el acuerdo. Por otro lado, a inicios de esta semana, James y una coalición de fiscales demandaron a la administración por una norma que impide a los estados recibir fondos federales de Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) para la atención médica de afirmación de género ofrecida a los adolescentes.

La asesora principal de políticas de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (ACLUNY), Allie Bohm, señaló que era inquietante que Mount Sinai “capitulara ante el régimen de Trump y firmara un acuerdo que suspende la atención de afirmación de género para jóvenes transgénero”.

“La atención médica que afirma la identidad de género ayuda a las personas a vivir de acuerdo con su verdadero ser y puede salvarles la vida”, declaró en un comunicado. “Los hospitales y proveedores de nuestro estado tienen la obligación moral y legal de brindar la atención médica necesaria a todos los pacientes, incluidos los jóvenes transgénero”.

Kei Williams, director ejecutivo de NEW Pride Agenda, aseveró que el grupo rechaza el lenguaje incendiario y la falsa narrativa que el DOJ está usando para difundir información incorrecta.

“La atención de afirmación de género es precisamente eso: una atención médica esencial, basada en la evidencia, utilizada por personas de todas las edades, niveles socioeconómicos e identidades de género”, manifestó Williams en un comunicado.

“Este acuerdo subraya una amenaza creciente aquí en Nueva York. Si los hospitales y los proveedores dejan de ofrecer atención de afirmación de género por temor a investigaciones federales, amenazas de financiación o represalias políticas, el acceso desaparece“, dijo el director ejecutivo de NEW Prime Agenda.

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