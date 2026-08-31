Trump pide al Supremo permitir la expulsión inmediata de 29 militares transgénero

La Administración del presidente Donald Trump presentó una apelación urgente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la destitución inmediata de 29 personas transgénero vinculadas a las Fuerzas Armadas, mientras continúa la batalla judicial contra la política del Pentágono que restringe su permanencia en el servicio.

El Gobierno calificó el caso como un asunto de “importancia excepcional” y pidió a los magistrados intervenir antes de que el litigio llegue a juicio, previsto para enero.

La solicitud busca revocar la protección otorgada en junio a los 29 demandantes del caso Estados Unidos contra Talbott, que impidió temporalmente a las Fuerzas Armadas darlos de baja.

Entre los demandantes hay militares en servicio activo, reservistas, integrantes de la Guardia Nacional y una persona que busca ingresar a las Fuerzas Armadas. Mientras el caso continúa, todos podrán permanecer en sus respectivas funciones.

Cuestionan la decisión judicial

El procurador general John Sauer calificó como “gravemente errónea” la decisión que permitió a los demandantes mantenerse dentro de las Fuerzas Armadas.

En su petición ante la Corte Suprema, Sauer sostuvo que corresponde al Ejército determinar quién puede integrar las fuerzas militares del país y argumentó que esa facultad tiene una importancia fundamental.

El Gobierno pidió a los magistrados revisar la constitucionalidad de la política impulsada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y anular la decisión judicial que bloqueó las bajas de los demandantes.

La Corte Suprema analizará durante el otoño si acepta estudiar el caso en esta etapa, antes de que un tribunal inferior emita una decisión definitiva sobre el fondo de la demanda.

Tribunales han cuestionado la política del Pentágono

Varios tribunales federales han concluido que la prohibición impulsada por la Administración Trump probablemente se basa en animosidad contra las personas transgénero y podría vulnerar sus derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad de protección ante la ley.

La Administración Trump rechaza esa interpretación y defiende la capacidad del Pentágono para establecer los requisitos de quienes pueden prestar servicio militar.

El año pasado, la Corte Suprema ya permitió de forma general que la Administración avanzara con una política que restringe el servicio de personas con antecedentes de disforia de género.

Sin embargo, la protección concedida posteriormente a los 29 demandantes en un litigio separado mantiene bloqueada, por ahora, su expulsión individual de las Fuerzas Armadas.

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