Zelenski ordena suspender ataques contra Moscú durante visita de emisarios de Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ordenó este sábado suspender los ataques contra Moscú hasta el lunes, en una medida que busca facilitar la visita de los emisarios del presidente estadounidense Donald Trump a Rusia y Ucrania para intentar reactivar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

El anuncio se produjo después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, informara de una pausa de tres días en los ataques contra Kiev, coincidiendo con la llegada a Moscú de Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes posteriormente tienen previsto viajar a la capital ucraniana.

“Estamos dispuestos a respetar un alto el fuego en los ataques aéreos contra las ciudades implicadas en el proceso de negociación”, afirmó Zelenski en un mensaje difundido en redes sociales tras conversar con los enviados estadounidenses.

El mandatario precisó que Ucrania se abstendrá de atacar Moscú desde el sábado y durante el domingo y el lunes, y expresó su expectativa de que Rusia mantenga una medida similar respecto de Kiev.

La decisión de Zelenski se produjo horas después de que Putin anunciara la suspensión de los ataques rusos contra Kiev. El presidente ruso aseguró que Moscú había recibido una propuesta oficial ucraniana para detener las acciones contra la capital, aunque aclaró que no existe un acuerdo para una tregua más amplia de tres días.

Putin también afirmó que Rusia hará “todo lo posible” para garantizar la seguridad de los mediadores estadounidenses durante el proceso.

Primer encuentro de Witkoff y Kushner con Putin

Witkoff y Kushner llegaron este sábado a Moscú para reunirse con Putin y abordar la posibilidad de reactivar las conversaciones de paz. Al inicio del encuentro, celebrado en el Gran Palacio del Kremlin, el presidente ruso reconoció que la situación es compleja y agradeció a Trump sus esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo.

Putin destacó además la importancia de la relación con los mediadores estadounidenses y afirmó que existe un alto nivel de confianza hacia Witkoff.

El enviado de Trump, por su parte, transmitió al mandatario ruso los mejores deseos del presidente estadounidense y agradeció la suspensión de los bombardeos, que permitirá facilitar el desplazamiento de la delegación hacia Ucrania.

Trump había anunciado el viernes que sus enviados viajarían a Moscú y Kiev con una propuesta destinada a poner fin a la guerra. Tras su encuentro con Putin, Witkoff y Kushner tienen previsto trasladarse a Kiev para reunirse con Zelenski. Se trata de la primera visita de ambos a la capital ucraniana desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Ucrania denuncia ataques contra aeropuertos

Antes de que Putin anunciara la pausa de los ataques, Zelenski acusó a Rusia de bombardear deliberadamente los aeropuertos de Kiev y Boríspol, en medio de los preparativos para la llegada de los representantes estadounidenses.

El presidente ucraniano consideró que los ataques podían estar relacionados con la posibilidad de que el avión de los enviados de Trump aterrizara en territorio ucraniano.

El espacio aéreo de Ucrania permanece cerrado a la aviación civil desde el comienzo de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022. Por ello, las delegaciones extranjeras que llegan al país suelen ingresar por países europeos vecinos y continuar el trayecto por tren o carretera.

La suspensión temporal de los ataques anunciada por Moscú podría permitir, en este caso, que el avión estadounidense aterrice en Kiev o en Boríspol, a unos 30 kilómetros al este de la capital.

Zelenski aseguró que él y su equipo están preparados para mantener una “conversación sustancial” con los representantes de Trump. Antes del encuentro, recibió informes de la cúpula militar ucraniana sobre la situación en el frente, las amenazas aéreas y las operaciones defensivas.

Las negociaciones entre Rusia y Ucrania permanecen estancadas desde febrero, mientras Moscú ha rechazado hasta ahora un alto el fuego prolongado y una eventual cumbre entre Putin, Zelenski y Trump que no tenga como objetivo la firma de un acuerdo de paz definitivo.

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