Julia Louis-Dreyfus reveló las fricciones que hubo en el set de “Seinfeld”

“Por supuesto. Sí. Muchísimas”. Con esa respuesta, Julia Louis-Dreyfus confirmó que las diferencias también existieron detrás de una de las comedias más exitosas de la televisión estadounidense. La actriz, recordada mundialmente por interpretar a Elaine en “Seinfeld”, habló de aquellos años y reconoció que las discusiones formaron parte del proceso de construir una serie que terminó rompiendo varias de las reglas de la televisión de su época.

La confesión ocurrió este martes 1 de septiembre durante su participación en el podcast “Friends Keep Secrets”, presentado por Kristin Batalucco junto a su esposo, el rapero Lil Dicky, y el productor Benny Blanco. Fue Batalucco quien quiso saber si alguna vez habían existido fricciones entre quienes estaban detrás de la producción.

La actriz de 65 años no esquivó la pregunta y explicó que hacer televisión también implicaba defender ideas, tomar decisiones y enfrentarse a opiniones diferentes.

Las diferencias también estaban en el proceso creativo

Louis-Dreyfus compartió el elenco principal con Jerry Seinfeld, Jason Alexander y Michael Richards. Su trabajo como Elaine le valió un Globo de Oro a mejor actriz secundaria en 1994 y un Emmy a mejor actriz de reparto en 1996, pero la experiencia detrás de las cámaras estuvo lejos de ser siempre sencilla.

“Quiero decir… es difícil hacer algo realmente bien, requiere mucho trabajo y vas a tener roces”, explicó.

La intérprete aclaró, sin embargo, que aquellas diferencias no definían el ambiente de la producción. “A veces había discusiones”, reconoció antes de destacar la libertad que tenían para plantear sus propias ideas.

“Éramos como niños. Teníamos nuestra propia idea y los guionistas tenían la suya sobre lo que querían hacer, algo que no era lo habitual en la televisión estructurada de la época. Así que creo que por eso había una sensación de libertad. Nos divertimos mucho haciéndola”, aseguró.

Esa particular manera de trabajar terminó dando forma a una comedia que inicialmente ni siquiera convencía del todo a la propia actriz. Louis-Dreyfus recordó que, después de los primeros cuatro episodios encargados, pensó: “Vaya, esto es muy poco habitual”, y posteriormente llegó a creer que la cadena no la renovaría.

“Los shows de entonces eran premisa, premisa, chiste. Esto era distinto, más raro. Era algo muy específico y peculiar; ahora, en retrospectiva, quizás no parezca tan raro”, recordó.

De las dudas iniciales a un fenómeno televisivo

“Seinfeld” comenzó a emitirse el 5 de julio de 1989 y terminó el 14 de mayo de 1998 después de nueve temporadas y 180 episodios. Su última temporada tuvo una audiencia media de 38 millones de espectadores y el capítulo final alcanzó los 76 millones.

Para Louis-Dreyfus, una de las partes más sorprendentes ha sido comprobar que la historia sigue encontrando espectadores décadas después. Las reposiciones y las nueve temporadas disponibles en Netflix han mantenido presentes a Elaine, Jerry, George y Kramer. “Es raro, ¿verdad?”, planteó la actriz al referirse a esa permanencia.

Después de “Seinfeld”, Louis-Dreyfus encabezó “Veep”, otra comedia que le permitió conquistar seis premios Emmy consecutivos como mejor actriz principal entre 2012 y 2017.

La intérprete también recordó en el podcast el diagnóstico de cáncer de mama que recibió en 2017 y que la obligó a detener el rodaje de “Veep”. “Fue aterrador”, confesó. Tras una doble mastectomía, anunció que estaba libre de la enfermedad y hoy mira aquella experiencia desde otra perspectiva: “Miras tu propia vida desde un lente distinto. El foco tiene que estar en lo que importa, no en angustiarse por tonterías”.

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