Manhattan declara el 25 de septiembre como el Día de Dolly Parton

El calendario de Manhattan tendrá una fecha con nombre propio este año. El 25 de septiembre de 2026 será el “Día de Apreciación de Dolly Parton”, una proclamación que reconoce la trayectoria de la cantante, actriz y filántropa, pero que además esconde un detalle muy ligado a uno de sus mayores éxitos.

Escrita en el formato estadounidense como 9/25, hace referencia a “9 to 5”, la canción que Dolly Parton compuso para la película del mismo nombre estrenada en 1980. El tema se convirtió en una de las piezas más reconocidas de su carrera y también le valió una nominación al Oscar a mejor canción original en 1981.

La designación fue oficializada después de que Brad Hoylman-Sigal, presidente del distrito de Manhattan, firmara una proclamación para establecer la jornada de reconocimiento a la artista.

Una fecha pensada para recordar a “9 to 5”

La elección del 25 de septiembre también tiene que ver directamente con la obra que marcó, tanto la carrera musical, como cinematográfica de Parton. En la cinta, la artista compartió protagonismo con Jane Fonda y Lily Tomlin, mientras que la canción que da título a la producción se convirtió en uno de sus grandes clásicos.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas registró la nominación de “9 to 5” en la categoría de mejor canción original de los Premios Oscar de 1981, un reconocimiento que ayudó a consolidar la dimensión de Parton como compositora e intérprete.

Pero la proclamación de Manhattan no se queda únicamente con su aporte artístico. El documento también destaca su trabajo en áreas como la filantropía y la educación infantil.

El reconocimiento a su labor solidaria

Entre los proyectos mencionados aparece “Imagination Library”, iniciativa de alfabetización infantil que Parton fundó en 1995 y que, de acuerdo con la proclamación, ha beneficiado a más de 3 millones de niños alrededor del mundo.

El homenaje busca destacar precisamente esa amplitud de su legado, que abarca la música, el cine y su trabajo solidario. Hoylman-Sigal también confirmó la decisión mediante una publicación en Threads, en la que resaltó la huella que la artista ha dejado a través de sus aportes a la sociedad y la continuidad de sus iniciativas.

Eso sí, existe una precisión importante sobre el alcance de la medida. La proclamación no convierte el 25 de septiembre en una celebración oficial para toda Nueva York.

El propio documento establece que “se limita la conmemoración al distrito de Manhattan y no se extiende a toda la ciudad de Nueva York”.

Así, el reconocimiento tendrá un territorio concreto y una protagonista imposible de confundir.

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