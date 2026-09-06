Ariana Grande alcanzó los $100 millones de dólares con su última gira

El pasado martes 1 de septiembre, Ariana Grande se despidió temporalmente de la vida pública. Esta despedida ya había sido anunciada por la actriz y cantante tiempo antes de terminar con su “The Eternal Sunshine Tour”, el cual tuvo un total de 41 conciertos.

Ahora, se ha reportado que Grande logró recaudar $107.9 millones de dólares con la venta de 638,000 boletos.

Esta recaudación llama la atención porque fue mucho más corta que sus otras giras, las cuales fueron mucho más extensas, pero el éxito fue incluso mayor. Por ejemplo, antes de “The Eternal Sunshine Tour”, Grande dio “Sweetener World Tour” en 2019, “Dangerous Woman Tour” en 2017 y “The Honeymoon Tour” en 2015.

Según explica “Billboard”, la estrella pop recaudó $2.6 millones de dólares y vendió 15,600 boletos por show. Estas cifras representan incrementos del 74% y 14%, respectivamente, en comparación con los registros del “Sweetener World Tour”.

Esta gira también formó parte de una nueva dinámica que han estado probando los artistas: elegir pocas ciudades, pero hacer varios shows en cada una de ellas. Por ejemplo, “The Eternal Sunshine Tour” incluyó solo nueve ciudades en Estados Unidos, una ciudad de Canadá y una de Reino Unido.

Aunque ya inició su retiro temporal, este año también se podrá ver a Grande en la película “Focker In-Law”, la cual tiene su estreno programado para noviembre de este año. En esta historia, Grande comparte con Ben Stiller y Robert De Niro.

Mientras tanto, desde el año pasado, Grande estuvo involucrada en campañas de promoción y lanzamientos. Por ejemplo, hace casi un año estrenó “Wicked: For Good” y en julio de este año lanzó el álbum “Petal”.

Al mismo tiempo, ha sido víctima de comentarios negativos por su aspecto físico.

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