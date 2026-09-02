Ariana Grande finalizó su gira y se despidió de todos sus fanáticos

Hace varias semanas, Ariana Grande informó que, tras terminar la gira “Eternal Sunshine”, se alejaría temporalmente de la vida pública tras el intenso escrutinio. Este lunes 1 de septiembre, la cantante estadounidense dio su último concierto y entre lágrimas se despidió de todos sus seguidores.

Durante esta noche se compartieron videos de los asistentes a este show en el O2 Arena de Londres, Inglaterra, en los que se puede ver a Grande llorando y agradeciendo a todo su público por haberla acompañado durante todos estos años.

Dijo: “Esta ha sido una de las experiencias más hermosas y extraordinarias de mi vida y solo quiero expresar mi gratitud”. También agregó: “Tengo los mejores fans del mundo y siempre los he tenido”.

Ariana Grande reunió a 20,000 personas en su último show de la gira este 1 de septiembre. Crédito: Kin Cheung | AP

Aunque esta gira terminó en Londres, dio inicio en California, donde tuvo un total de tres shows. Después siguió recorriendo Norteamérica con conciertos programados en Austin, Atlanta, Nueva York, Boston, Montreal y Chicago.

Tras anunciar su retiro temporal de la música, el cine y la televisión, la actriz y cantante también explicó la razón que la había llevado a tomar la decisión. Asegurando en todo momento que no había sido un anuncio impulsivo.

“Es algo que había decidido planear hace mucho tiempo y fue una decisión tomada desde un lugar reflexivo y empoderado”. Además de su gira y su nuevo álbum, en el último año Grande tuvo que estar al frente de la campaña promocional de “Wicked: For Good” (2025). Todas sus apariciones públicas comenzaron a generar comentarios en redes sociales, desde burlas hasta preocupación por su estado físico.

“Muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Hay momentos en los que es necesario establecer límites. Los seres humanos necesitan un descanso a veces. Y, al mismo tiempo, esta ha sido y seguirá siendo la mejor experiencia de mi vida profesional y creativa”, dijo a inicios de agosto de este año.

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