Mariska Hargitay está honrada de ser elegida para presentar los Premios Emmy de este año

Hace unas semanas, se informó que la actriz Mariska Hargitay se convertiría en la primera mujer en 15 años en presentar los Premios Emmy. La decisión también llamó la atención porque la legendaria actriz de TV no es una comediante, perfil que suelen tener los presentadores de premios.

En una reciente entrevista que Hargitay dio para “Today”, declaró estar profundamente honrada por la propuesta y habló sobre cómo recibió la noticia. Explicó que recibió la llamada de un alto ejecutivo de NBCUniversal poco antes de salir al escenario para protagonizar la obra de teatro “Every Brilliant Thing” en Broadway.

“Pensé que estaba bromeando. De verdad pensé que estaba bromeando. Pensé: ‘No soy comediante, y tradicionalmente son comediantes'”. Por ejemplo, en la ceremonia del 2025, el anfitrión fue Nate Bargatze, conocido comediante de stand up.

No respondió de inmediato a la propuesta. Explica al programa: “Lo estuve pensando durante el fin de semana. Y entonces empecé a decir: ‘¿Por qué no?’, que es más o menos en lo que me encuentro ahora mismo. Me sentí increíblemente honrada y saber que era la primera mujer en 15 años fue absolutamente emocionante, y soy una persona dispuesta a asumir nuevos retos”.

Antes de la estrella de la serie “Law & Order: SVU”, los Premios Emmy habían sido presentados en el 2011 por la actriz y comediante Jane Lynch.

Los Premios Emmy 2026 se celebrarán el próximo 16 de septiembre y la lista de nominados de la edición fue compartida hace poco más de un mes.

Mariska Hargitay también está nominada

La actriz Mariska Hargitay no solo llegará a esta ceremonia de los Premios Emmy como presentadora, sino también como nominada, y esta vez no por su participación en la serie “Law & Order: SVU”.

Hargitay ha sido doblemente nominada por el documental “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay”, el cual dirigió. Este proyecto fue nominado en las categorías Mejor Especial Documental o de No Ficción y Mejor Dirección en un Programa Documental o de No Ficción.

Como actriz, ha recibido un total 8 nominaciones a lo largo de su carrera, llevándose a casa el galardón a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática en el año 2006. Todas esas nominaciones y el premio fueron por su trabajo en “Law & Order: SVU”.

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