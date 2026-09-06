Elly De La Cruz rescata a un pájaro en pleno partido entre Reds vs. Brewers y luego conecta un jonrón

La jornada dominical en el Great American Ball Park dejó una de las escenas más insólitas de la temporada de las Grandes Ligas, cuando el campocorto de los Cincinnati Reds, Elly De La Cruz, detuvo temporalmente las acciones para retirar a un pequeño pájaro que se había posado en el terreno de juego durante el encuentro frente a los Milwaukee Brewers.

El ave, que permanecía desorientada cerca de la línea de falta en territorio foul sin intenciones de levantar el vuelo, provocó la interrupción del compromiso mientras los peloteros de ambos conjuntos evitaban reanudar las acciones para no arriesgar la integridad del animal.

Desde el banquillo local, De La Cruz reaccionó con rapidez, saltó al terreno y capturó al pájaro con firmeza y cuidado ante la mirada del público. El curioso episodio adornó un inicio de compromiso favorable para la ofensiva de Cincinnati, que tomó ventaja temprana gracias a un sencillo remolcador de Tyler Stephenson en el primer episodio, seguido por una jugada de selección de De La Cruz, un elevado de sacrificio de Sal Stewart en la segunda entrada y un doblete impulsor del dominicano Juan Brito en el tercer tramo.

Más allá del insólito momento con el ave en el diamante, De La Cruz volvió a destacar en el desarrollo del juego como una de las piezas ofensivas clave para los Reds. El pelotero dominicano llegó al encuentro dominical registrando un promedio de OPS de .840, además de acumular 22 cuadrangulares y 24 bases robadas en sus primeros 123 compromisos disputados en el curso.

Sigue leyendo:

·Murió a los 83 años Tommy John, exlanzador de Yankees que dio nombre a la cirugía más famosa y temida del béisbol

·Aaron Boone cree “posible” regreso a la acción de Aaron Judge la próxima semana con Yankees

·Tampa Bay Rays tendrán nuevo estadio de $2.36 mil millones y estaría listo en 2029