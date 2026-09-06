Emisarios de Trump y Ucrania acuerdan retomar conversaciones para impulsar proceso de paz

Los emisarios de la Casa Blanca para las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, Jared Kushner y Steve Witkoff, acordaron este domingo en Kiev con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski y representantes de Alemania, Francia y Reino Unido volver a reunirse en las próximas semanas para buscar nuevas vías que permitan avanzar hacia un acuerdo de paz.

El anuncio se produjo al término de una jornada de reuniones entre funcionarios ucranianos, estadounidenses y europeos en la capital de Ucrania. “Hemos acordado que, próximamente, Ucrania, Europa y EE.UU. se reunirán”, declaró Zelenski durante una rueda de prensa conjunta con Kushner y Witkoff.

El mandatario ucraniano señaló que el próximo encuentro podría celebrarse en las próximas semanas y destacó la participación de las tres principales potencias europeas en los esfuerzos diplomáticos.

Kushner, por su parte, afirmó que Estados Unidos continuará trabajando con Ucrania y sus aliados europeos para identificar “formas de hacer avanzar” las conversaciones de paz.

La visita de Kushner y Witkoff a Kiev ocurrió después de que ambos viajaran a Moscú, donde mantuvieron conversaciones con el presidente ruso Vladímir Putin. Durante sus reuniones con la delegación ucraniana, los emisarios estadounidenses transmitieron parte de lo discutido con el jefe del Kremlin.

“Desde la perspectiva del presidente Putin, creo que tiene ciertos objetivos. Expresa lo que quiere conseguir, pero obviamente tiene algunas aspiraciones para su país que también pueden conseguirse cuando esto termine”, afirmó Kushner.

El representante estadounidense también sostuvo que Putin está dispuesto a mantener abierto el diálogo, aunque las conversaciones todavía no han derivado en un acuerdo concreto entre Moscú y Kiev.

Las negociaciones abordaron además las condiciones que podrían acompañar un eventual acuerdo de paz, entre ellas las garantías de seguridad para Ucrania y la viabilidad económica del país una vez concluido el conflicto.

Zelenski también planteó las necesidades de Ucrania de cara al próximo invierno. El mandatario dijo que, si la guerra continúa durante esa temporada, Kiev necesitará nuevos sistemas de defensa aérea, incluidos misiles antibalísticos, además de asistencia para proteger y mantener operativo su sistema energético.

En ese contexto, afirmó que Ucrania podría recibir también un volumen considerable de gas natural licuado procedente de Estados Unidos.

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