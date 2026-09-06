Infantino ratifica su candidatura a la presidencia de la FIFA hasta 2027

El presidente de la FIFA Gianni Infantino ratificó su intención de postularse para un nuevo mandato al frente del máximo organismo del fútbol mundial en 2027, a pesar de las intensas presiones y cuestionamientos por parte de diversas confederaciones internacionales a su gestión.

Durante su presencia el sábado en la Copa Mundial Femenina Sub-20 celebrada en Polonia, el dirigente italo-suizo evitó responder a los cuestionamientos de la prensa respecto a su futuro político.

La controversia en torno a su liderazgo se intensificó tras su propuesta de vender participaciones comerciales en torneos clave de la entidad rectora a fondos de inversión privados, una iniciativa que generó una fuerte fractura interna.

La UEFA encabeza el bloque de oposición que exige la renuncia del dirigente, postura a la que se han sumado delegaciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y de la Concacaf. Pese a las tensiones, un portavoz oficial de la FIFA confirmó que los planes del directivo se mantienen intactos: “El presidente anunció en abril que se presentaría a la reelección en 2027. Por supuesto, nada ha cambiado”.

Ante esta postura, los estamentos del fútbol europeo y sus aliados internacionales han iniciado conversaciones para consensuar una candidatura alternativa de cara al próximo Congreso de la FIFA en marzo, con el objetivo de presentar una opción competitiva frente al actual proyecto de Infantino.

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