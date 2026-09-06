Juventus y Milan empatan 1-1 en la Serie A con gol agónico de Federico Gatti

La Juventus de Turín y el AC Milan igualaron 1-1 este domingo en el Allianz Stadium en un duelo de alta exigencia táctica y ritmo pausado por la tercera jornada de la Serie A. El choque, definido en los instantes finales, estuvo dominado en la medular por la veteranía del croata Luka Modrić y tuvo como goleadores al joven Alphadjo Cissè para la visita y al defensor Federico Gatti, quien rescató la igualdad para el conjunto local en el minuto 91.

Durante la primera mitad, el trámite del compromiso reflejó una pugna posicional donde el equipo dirigido por Luciano Spalletti asumió el control de la posesión, aunque sin generar ocasiones de verdadero peligro sobre la portería rival.

En el esquema de Rúben Amorim, la escuadra milanista continuó mostrando pinceladas de su proceso de acoplamiento tras el importante desembolso económico realizado en el mercado de pases, el cual incluyó la incorporación estelar del atacante portugués Gonçalo Ramos por la cifra más elevada en la historia de la institución.

El marcador se rompió en el minuto 68 cuando el extremo nigeriano Samuel Chukwueze asistió a Alphadjo Cissè, quien definió con precisión dentro del área para poner en ventaja a los visitantes. Sin embargo, la reacción de la ‘Vecchia Signora’ dio sus frutos en el tiempo añadido gracias a un impecable remate de cabeza de Gatti a la salida de una pelota parada. Con este resultado, ambos clubes ceden sus primeros puntos de la temporada tras haber cosechado triunfos en las dos jornadas inaugurales.

La jornada estuvo impregnada de emotividad por los rendimientos de tributo en memoria del legendario defensor Franco Baresi, fallecido el pasado 31 de julio a los 66 años. La afición de la Juventus desplegó pancartas y muestras de respeto en reconocimiento al histórico gesto de solidaridad que el excapitán ‘rossonero’ tuvo hacia la hinchada turinesa tras la tragedia de Heysel en 1985. En la próxima fecha, el Milan visitará a la Lazio en la capital, mientras que la Juventus se medirá ante el Sassuolo.

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