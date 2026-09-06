Ocho de cada 10 hispanos en Nueva York no pueden cubrir el costo de vida real

El 77.6% de los hogares latinos de Nueva York no reúne los recursos suficientes para cubrir el costo real de vida, según la primera medición oficial de Costo Real de Vida de la ciudad, publicada el 6 de abril de 2026 y elaborada por la Oficina de Equidad y Justicia Racial de la Alcaldía, en colaboración con el Urban Institute.

El estudio sitúa a los hispanos como el grupo con la mayor proporción de personas cuyo ingreso se encuentra debajo de ese umbral.

Esta medición indica que, después de cobrar, miles de familias deben destinar la mayor parte de sus ingresos a renta, alimentos, transporte, cuidado infantil y atención médica, lo que deja un margen reducido para ahorrar o enfrentar una emergencia.

El costo real supera la pobreza oficial

El indicador de ‘Costo Real de Vida’ mide los recursos necesarios para cubrir vivienda, comida, salud, cuidado infantil, transporte, impuestos, ahorro y otras necesidades. A diferencia de la línea federal de pobreza, esta medición busca reflejar cuánto requiere una familia para vivir sin depender de ayuda pública o privada.

El reporte concluyó que el 62% de los neoyorquinos, alrededor de 5.04 millones de personas, no logra cubrir ese umbral. Este reporte arroja una proporción mucho más grande de las medidas tradicionales de pobreza, que identifican solo entre 18% y 20% de la población, una diferencia que deja fuera a muchas personas que trabajan pero no llegan a fin de mes.

Ambas mediciones muestran que la pobreza oficial no refleja por completo la presión económica de muchas familias y hay una distancia que puede determinar si un hogar ahorra, se endeuda o debe posponer tratamientos médicos, mudanzas y estudios.

Los latinos enfrentan la mayor brecha para alcanzar su costo de vida

La medición completa de la ciudad, desarrollada en conjunto con el Urban Institute, reveló que el 77.6% de los residentes hispanos está por debajo del umbral de costo real de vida, frente a 65.6% de los residentes negros, 63.3% de asiáticos e isleños del Pacífico y 43.7% de los blancos no hispanos, según la medición de la ciudad.

La diferencia se vuelve más profunda en Manhattan. Allí, 85.3% de los residentes latinos no alcanza el nivel de recursos requerido, comparado con 32.9% de los residentes blancos.

“Los neoyorquinos entendieron que las soluciones significativas a la crisis del costo de vida solo son posibles cuando los funcionarios pueden ver y comprender las innumerables formas en que neoyorquinos de todas las edades y tipos de familia luchan por vivir en nuestra ciudad”, sostuvo Jennifer Jones Austin, directora ejecutiva de FPWA.

Trabajar no siempre alcanza en Nueva York

La investigación del Urban Institute encontró que la falta de recursos afecta especialmente a hogares con niños. Cerca de 73% de los menores vive en familias que no alcanzan a cubrir el costo real de vida, y más de 90% de las personas en hogares monoparentales vive con recursos insuficientes.

También reveló que un empleo no garantiza estabilidad económica. El informe del Fund for the City of New York (FCNY) señaló que 30% de los hogares con dos o más trabajadores y 54% de los que tienen un solo trabajador no logra cubrir sus necesidades básicas.

Más de 80% de los hogares por debajo del umbral incluye al menos una persona que trabaja, indicó FCNY.

El problema, por tanto, no deriva solamente de la falta de empleo: es la distancia entre los salarios y los costos de vivienda y cuidado infantil.

La renta puede superar la línea de pobreza

El reporte de FCNY calcula que una familia de dos adultos, un niño preescolar y otro en edad escolar necesita entre $125,814 en el Bronx y $167,285 en el sur de Manhattan en 2026 para cubrir necesidades básicas, según el vecindario.

En Queens, el alquiler anual de un apartamento de dos habitaciones para una familia de ese tamaño se acerca a $36,000. Esa cifra supera por sí sola los $33,000 que marcan las guías federales de pobreza de 2026 para una familia de cuatro.

El cuidado infantil también presiona el presupuesto. En Queens, una familia con un niño preescolar y otro escolar necesita más de $33,300 al año para ese gasto, de acuerdo con FCNY.

“La renta sola puede acercarse o superar los ingresos anuales de muchos trabajadores de bajos salarios”, advierte el análisis sobre esta tendencia creciente de cómo el costo de vivienda se ha distanciado de los sueldos.

¿Qué pueden hacer las familias para reducir la presión económica?

Las ayudas no corrigen por sí solas el costo de vida, pero pueden reducir gastos esenciales. Antes de acumular atrasos, conviene revisar la elegibilidad para programas de alimentos, salud, vivienda y energía.

Solicitar SNAP , conocido como cupones de alimentos, si el hogar cumple los requisitos de ingreso

, conocido como cupones de alimentos, si el hogar cumple los requisitos de ingreso Explorar Medicaid, Child Health Plus y el seguro del Mercado de Salud de Nueva York para reducir gastos médicos

para reducir gastos médicos Revisar subsidios de cuidado infantil a través de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad

a través de la Administración de Servicios para Niños de la ciudad Consultar programas de asistencia de renta y servicios públicos , incluidos apoyos de energía y prevención de desalojos

, incluidos apoyos de energía y prevención de desalojos Buscar asesoría gratuita o de bajo costo en organizaciones comunitarias antes de asumir deudas de alto interés

La ciudad publicó el indicador porque, desde 2022, una enmienda aprobada por 81% de los votantes exige medir y reportar anualmente el costo local de vivir con dignidad.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de vivir con dignidad en Nueva York

¿Qué porcentaje de latinos no cubre el costo real de vida en Nueva York?

El 77.6% de los residentes hispanos no alcanza el umbral de Costo Real de Vida, según el informe de la ciudad elaborado con el Urban Institute.

¿Qué gastos incluye el Costo Real de Vida?

Incluye vivienda, alimentos, salud, cuidado infantil, transporte, impuestos, ahorro y otras necesidades básicas. El cálculo busca ir más allá de la línea federal de pobreza.

¿Tener empleo evita quedar por debajo del umbral?

No necesariamente. FCNY señaló que más de 80% de los hogares con ingresos insuficientes tiene al menos un trabajador.

¿Por qué la línea federal de pobreza no basta?

Porque no refleja plenamente los precios de vivienda, cuidado infantil y otros gastos en una ciudad cara como Nueva York. El Costo Real de Vida mide necesidades locales más amplias.

Conclusión

El dato de que casi 80% de latinos no alcanza el costo real de vida muestra que el problema no se reduce a conseguir empleo. Para muchas familias, el reto será proteger el presupuesto antes de una crisis: pedir apoyos a tiempo, revisar gastos fijos y no esperar a que una renta atrasada o una deuda médica conviertan una brecha mensual en una pérdida de vivienda o estabilidad financiera.

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