EE.UU. sumó más de 440,000 millonarios en un año: qué revela el Global Wealth Report 2026

Estados Unidos registró 441,078 nuevos millonarios en dólares durante 2025, más de 1,200 personas al día, según el Global Wealth Report 2026 del banco suizo UBS publicado el 30 de junio. La cifra representa casi la mitad de los nuevos millonarios surgidos en todo el mundo durante el año.

Sin embargo, este crecimiento de las grandes fortunas contrasta con la situación del hogar estadounidense promedio. Según el mismo reporte, la riqueza en este segmento ha caído casi 20% en términos reales desde 2020. Esta diferencia muestra cómo el aumento de la riqueza nacional no se reparte de la misma manera para todos los hogares.

Además, esta brecha de más millonarios que nunca, pero familias con menos patrimonio real, refleja la situación financiera de millones de trabajadores estadounidenses, que enfrentan mayores costos de vivienda, alimentos y otros gastos cotidianos.

El número que sorprende: 441,000 nuevos millonarios en un solo año

El reporte de UBS, que analiza 56 mercados que representan más del 92% de la riqueza mundial, documenta que Estados Unidos ya alberga 23.6 millones de millonarios, más del 40% de los 57.5 millones que existen en todo el planeta. El país también concentra el 35.7% de toda la riqueza personal medida por el banco, muy por encima de Europa Occidental, que le sigue con apenas el 22%.

En promedio, cada adulto estadounidense posee un patrimonio de $696,277, la segunda cifra más alta del mundo después de Suiza. Pero ese promedio no muestra fielmente la realidad: al medir la riqueza mediana, el punto entre la población que tiene más y la que tiene menos, Estados Unidos cae hasta el lugar 28 del ranking mundial, con apenas $68,998 por adulto.

¿Por qué el promedio engaña y la mediana no miente?

Un solo multimillonario puede inflar el promedio nacional sin que ni un centavo de su fortuna llegue al resto de la población. Ese comportamiento paradójico ocurre justamente en Estados Unidos. Según UBS, desde 2020 la riqueza promedio por adulto en el país subió casi 10%, mientras la riqueza mediana se desplomó casi 20% cuando se aplica el ajuste por inflación.

Esa brecha se explica principalmente porque el 1% más rico de los hogares estadounidenses ya posee el 31.7% de toda la riqueza del país, la proporción más alta desde que la Reserva Federal comenzó a medirla en 1989. Ese mismo 1% controla la mitad de todas las acciones y fondos mutuos del país, frente a apenas 40% en 2002.

“La riqueza de los hogares está altamente concentrada y se concentra cada vez más”, sostuvo Mark Zandi, economista en jefe de Moody’s Analytics. Por su parte, el propio reporte de UBS advierte que “los resultados dependerán cada vez más del acceso a activos invertibles y de la capacidad de diversificar, lo que determinará qué tan ampliamente se compartirán las ganancias futuras”.

Lo que esta brecha significa para tu bolsillo

Para un trabajador promedio, que suele tener menos exposición al mercado bursátil, esta tendencia indica que está cada vez más rezagado frente a quienes ya tenían inversiones antes del auge accionario. Según datos de Gallup citados en el análisis, el 87% de los estadounidenses que poseen acciones vive en hogares que ganan $100,000 dólares o más al año, mientras que el índice S&P 500 subió 16.64% en 2025, una ganancia que se concentró casi por completo en ese segmento.

Mientras tanto, los salarios reales por hora se mantuvieron prácticamente congelados: $11.32 en junio de 2026 frente a $11.31 un año antes. El dato más preocupante es que los hogares de menores ingresos apenas vieron un alza salarial de 1.1% en diciembre de 2025, frente al 3% que recibieron los trabajadores mejor pagados, según datos de Bank of America.

¿Qué pueden hacer las familias trabajadoras para que su patrimonio no se quede atrás?

Ante esta brecha creciente, los especialistas financieros recomiendan aplicar algunas estrategias, entre ellas: aprovechar el aporte de contrapartida del empleador en el plan de retiro 401(k), un beneficio que en 2026 permite contribuciones de hasta $24,500 dólares y que muchos trabajadores dejan sobre la mesa en vez de llevarlo a sus ahorros para la jubilación.

Invertir de forma constante en fondos indexados, aunque sea con montos pequeños, es la vía más accesible para participar en las ganancias del mercado en lugar de quedar completamente al margen de ellas.

También conviene revisar si el ahorro familiar está concentrado únicamente en la vivienda, ya que el índice de precios de casas Case-Shiller apenas subió de 326.7 a 332.7 entre enero y abril de 2026, muy por debajo del ritmo de crecimiento de las acciones. Diversificar entre distintos tipos de activos ayuda a evitar que el ahorro familiar dependa de un solo factor económico.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el número de millonarios en EE.UU. que reporta UBS

¿Cuántos millonarios nuevos sumó Estados Unidos en 2025?

Estados Unidos creó 441,078 nuevos millonarios en dólares durante 2025, equivalente a más de 1,200 personas por día, según UBS.

¿Por qué la riqueza típica cayó si hay más millonarios que nunca?

Porque la riqueza promedio se infla con las ganancias del 1% más rico, mientras la riqueza mediana, que refleja al hogar típico, cayó casi 20% desde 2020 al ajustarla por inflación.

¿Cuántos millonarios en total hay en Estados Unidos?

El país alberga 23.6 millones de millonarios en dólares, más del 40% del total mundial de 57.5 millones, según el reporte de UBS.

¿Qué porcentaje de la riqueza del país controla el 1% más rico?

El 1% más rico de los hogares estadounidenses posee el 31.7% de toda la riqueza nacional, la cifra más alta desde 1989.

¿Cómo puede un trabajador promedio beneficiarse de este auge de riqueza?

Aprovechando el aporte de contrapartida del empleador en el 401(k) e invirtiendo de forma constante en fondos indexados, según recomiendan los especialistas.

¿Qué otro dato revela desigualdad en el reporte de UBS?

Que Estados Unidos ocupa el segundo lugar mundial en riqueza promedio por adulto, pero cae al puesto 28 cuando se mide la riqueza mediana.

Conclusión

Si la concentración de riqueza sigue el mismo ritmo de los últimos cinco años, la brecha entre quienes participan del mercado bursátil y quienes dependen únicamente de su salario podría ampliarse durante la siguiente década, advierten los propios autores del reporte.

Para millones de familias que no tienen inversiones significativas, la decisión de comenzar a ahorrar y participar en el mercado podría marcar la diferencia entre quedar del lado de los nuevos millonarios o del lado de la mediana que sigue perdiendo terreno en sus finanzas y amenazando su calidad de vida.

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