Ricky Martin debuta en el Festival de Venecia: “Es una página muy importante de mi historia”

El cantante puertorriqueño Ricky Martin asistió por primera vez al Festival de Cine de Venecia para la presentación de la película “Hombre al agua”, el tercer filme dirigido por Gael García Bernal.

Ricky Martin forma parte del elenco de esta película que se proyectó en el Festival de Venecia, pero no figura entre las películas que compiten.

En una entrevista con AFP, el intérprete boricua asegura que participar en esta película “es una página muy importante de mi historia, de mi trabajo”.

Ricky Martin, quien ha tenido una larga trayectoria como artista desde sus inicios cuando era adolescente en el grupo Menudo, “Estar en Venecia no es cualquier cosa; a lo mejor [García Bernal] está acostumbrado, pero yo no. Esto es maravilloso”, reconoce el intérprete de “Livin’ la vida loca”.

Gael García Bernal y Ricky Martin en el Festival de Venecia. Crédito: Alessandra Tarantino | AP

El artista reconoció lo importante que es trabajar por primera vez en una película que se presenta en un evento de esta magnitud y prestigio. “Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante para mí”, añadió.

“Para mí, para mis hijos y para un legado, porque siempre estaré agradecido por este macho [García Bernal] que me ha traído a este tsunami”, insistió.

“Hombre al Agua” narra la historia de un socorrista cubano, Camilo, que salva a un rico empresario mexicano a punto de ahogarse. Como muestra de agradecimiento, el empresario le propone un buen puesto de trabajo en su fábrica de Yucatán. Allí se casará con su hija y, con el tiempo, empezará a darse cuenta de que no todo es lo que parece.

Ricky Martin, quien también figura como productor, elogió la cinta de la cual fue parte. “Es una película inteligente, con un ojo hermoso. El escenario fue espectacular… Yo tenía que ser parte de esto”, recordó.

La estrella boricua elogió también el trabajo de Gael García Bernal en su tercera película como director. “Cuando te llama él, tú estás. No piensas dos veces, tú estás”, rememora. “Dime a qué hora y cuándo yo llego. Siempre admiro su trabajo, creo que es brillante en todo lo que hace”, dice sobre García Bernal.

Con respecto a su faceta como productor, Ricky Martin dijo que no dudó en aceptar el reto, aunque nunca había desempeñado este rol en el pasado.

“Aquí hacemos lo que sea necesario. Aquí todo el mundo trabaja en todo, aquí no hay roles. Lo importante es que esta película la vean muchos ojos y que vaya a muchas partes del mundo”, insiste. “Vamos a hacer lo que sea necesario para que esto suceda”.

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