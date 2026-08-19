Ricky Martin y Pedro Sampaio estarán en el show de la NFL en Río

El Maracaná se prepara para recibir una combinación poco habitual entre deporte y música. Ricky Martin y Pedro Sampaio serán los encargados del show de medio tiempo del NFL Rio Game 2026, que tendrá lugar el 27 de septiembre en Río de Janeiro.

La cita tendrá como protagonistas deportivos a los Baltimore Ravens y los Dallas Cowboys, quienes disputarán el primer partido de temporada regular de la NFL en esta ciudad. El encuentro comenzará a las 4:25 p.m., hora del Este de Estados Unidos, en el histórico estadio brasileño. La información fue revelada en exclusiva por Billboard.

Para Sampaio, la elección tiene además un significado personal. El artista recordó que creció viendo el Maracaná como un escenario donde se escribían grandes capítulos de la historia brasileña. Al referirse a su participación, señaló: “Crecí en Río de Janeiro viendo el Estadio Maracaná como un lugar donde se hacía historia. Nunca imaginé que la primera vez que me presentaría en ese campo sería junto a Ricky Martin, quien siempre ha sido una gran inspiración para mí”.

El brasileño acumula más de 14,000 millones de reproducciones de audio y video a nivel mundial y supera los 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. Su trayectoria también incluye colaboraciones con Anitta, Pabllo Vittar, J Balvin y Nicky Jam, además de una nominación al Latin Grammy en 2024.

Regreso especial para el puertorriqueño

Para Ricky Martin, la presentación supondrá regresar a uno de los lugares que más disfruta. El cantante, que ha vendido más de 95 millones de álbumes durante tres décadas de carrera, cuenta además con un histórico No. 1 del Hot 100 de Billboard gracias a “Livin’ La Vida Loca”.

El puertorriqueño expresó su entusiasmo por volver a Brasil y compartir escenario con Sampaio: “Ser parte de otro evento histórico de la NFL junto a Pedro Sampaio me emociona muchísimo”, dijo. “No hay nada como la energía del público brasileño, y estoy deseando reencontrarme con todos y volver a cantar en vivo en un escenario tan icónico como el Maracaná”.

La presentación será transmitida en vivo en Brasil por los canales GETV y sportv de Globo. Además, habrá mercancía de edición limitada relacionada con el espectáculo en las tiendas de la NFL en Río.

El evento será el segundo de siete shows de medio tiempo que American Express presentará durante los Juegos Internacionales de la NFL de 2026, una programación que abarcará siete países y distintos continentes. La actuación de Río llega después del anuncio de los Jonas Brothers, quienes se presentarán el 10 de septiembre en Melbourne, Australia, durante el primer partido de temporada regular de la liga en ese país.

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