Seguro Social enviará pagos de hasta $994 en octubre: quiénes califican y cuándo recibirán el dinero

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán un nuevo pago en octubre de 2026, con montos que pueden alcanzar los $994 para una persona. Sin embargo, no todos los beneficiarios del Seguro Social califican para este dinero, ya que el SSI tiene requisitos específicos relacionados con ingresos, edad, discapacidad y residencia.

¿Cuándo llegará el pago de octubre?

Los pagos correspondientes a octubre están programados para el jueves 1 de octubre de 2026.

Esto se debe a que el SSI normalmente distribuye sus beneficios el primer día de cada mes, de acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).

Por lo tanto, quienes cumplen con los requisitos del programa pueden esperar el depósito correspondiente a octubre desde el primer día del mes.

La fecha no debe confundirse con el calendario de los beneficios de jubilación del Seguro Social, que utiliza otras fechas de distribución.

¿Quiénes pueden recibir los pagos de SSI?

El SSI está diseñado para proporcionar asistencia económica a personas con recursos e ingresos limitados.

Entre quienes pueden reunir los requisitos están las personas de 65 años o más, así como quienes son ciegos o tienen una discapacidad que cumple con los criterios establecidos por el programa.

Además de esas condiciones, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros que pertenezcan a alguna de las categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También existen requisitos relacionados con el lugar de residencia.

La persona debe vivir en alguno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte.

Asimismo, no puede permanecer fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo ni durante 30 días consecutivos.

Los pagos pueden alcanzar los $994

La cantidad que recibe cada beneficiario no es necesariamente la misma. El monto depende de diversos factores, incluida la situación de la persona que solicita la asistencia.

Para 2026, un beneficiario individual puede recibir hasta $994 mensuales.

En el caso de una pareja elegible que presenta su solicitud conjuntamente, el beneficio máximo aumenta hasta $1,491.

Por otra parte, las personas consideradas esenciales para brindar cuidados a un beneficiario de SSI pueden recibir hasta $498.

Estos números representan los montos máximos contemplados y no significan que todas las personas inscritas recibirán automáticamente esas cantidades.

SSI no es lo mismo que la jubilación del Seguro Social

Aunque la SSA administra el programa, los pagos de SSI no deben confundirse con los beneficios tradicionales de jubilación del Seguro Social.

El SSI se enfoca específicamente en personas con ingresos y recursos limitados que, además, cumplen con determinados requisitos de edad, ceguera o discapacidad.

Por ello, una persona que recibe beneficios de jubilación del Seguro Social no obtiene automáticamente el pago de hasta $994 mencionado para octubre.

La elegibilidad depende de que también reúna las condiciones establecidas para SSI.

La SSA mantiene un calendario anual con las fechas programadas para distribuir estos y otros beneficios federales.

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