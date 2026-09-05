7 errores que pueden reducir tus pagos del Seguro Social sin que lo sepas

Una persona que reclama $1,000 mensuales del Seguro Social a los 62 años puede recibir alrededor de $300 menos al mes que si esperara hasta su edad plena de jubilación. Para quienes tienen una edad plena de 67 años, optar por solicitar los beneficios a los 62 puede reducir el pago aproximadamente 30%, según cálculos de la Administración del Seguro Social (SSA).

Algo más grave: la reducción no se limita a un año, puede afectar tu beneficio durante el resto de tu jubilación y limitar el dinero disponible para renta, alimentos, medicinas o transporte. Para muchos hogares con ahorros limitados, una decisión tomada con urgencia puede definir el presupuesto de los próximos años.

Revisar el historial de ingresos, comparar las distintas edades para solicitar los beneficios y entender las reglas para quienes continúan trabajando son acciones que pueden ayudarte a recibir el beneficio máximo al que puedes aspirar de acuerdo con tus aportaciones, en lugar de uno con reducciones innecesarias.

Reclamar el Seguro Social apenas se cumplen 62 años

El Seguro Social permite solicitar beneficios de retiro a partir de los 62 años, pero hacerlo antes de la edad plena reduce el pago mensual. Para quienes nacieron en 1960 o después, y cuya edad plena es 67 años, pedirlo de manera anticipada recorta el beneficio a alrededor del 70% del monto completo.

Existen situaciones en las que no es posible esperar hasta la edad plena de jubilación: Problemas de salud, desempleo o falta de ahorro pueden justificar reclamar antes, pero a cambio de un ingreso menor el resto del tiempo de beneficio. El error ocurre cuando se solicita el beneficio sin comparar cuánto dinero se recibiría a los 62, 67 y 70 años.

No aprovechar los créditos por retrasar el retiro

Retrasar el Seguro Social después de la edad plena aumenta el beneficio. Para personas nacidas en 1943 o después, los créditos por jubilación demorada incrementan el cheque 8% por cada año que se espere, hasta los 70 años.

“El aumento del beneficio se detiene cuando llega a los 70 años”, explica la SSA.

Una persona cuya edad plena es 67 años puede recibir un pago considerablemente mayor si espera hasta los 70. La decisión depende de tu estado de salud, empleo y ahorro. Si estas condiciones lo permiten, es la opción que permite recibir más dinero mes a mes, siempre que puedas sostenerte económicamente mientras esperas.

Trabajar sin calcular el límite de ingresos

Trabajar mientras se cobra el Seguro Social antes de la edad plena puede causar una retención temporal. En 2026, el límite anual para quienes no alcanzan su edad plena durante el año es de $24,480.

Por cada $2 ganados sobre ese límite, la SSA retiene $1 en beneficios. En el año en que se alcanza la edad plena, el límite sube a $65,160, y se retiene $1 por cada $3 excedentes antes del mes del cumpleaños.

“Una vez que alcance la edad plena de jubilación, sus ingresos no afectarán la cantidad de su beneficio”, precisa la SSA. La retención puede ajustarse posteriormente, pero reduce el efectivo disponible en el momento.

Tener menos de 35 años registrados

La SSA calcula el monto a entregar considerando los 35 años de ingresos más altos, ajustados por salarios nacionales. Si tienes menos de ese periodo en tu cálculo, los años faltantes se consideran en cero y bajan el promedio usado para calcular el pago.

Esta disposición puede afectar directamente a trabajadores que llegaron a Estados Unidos en edad adulta, alternaron empleos informales o dejaron de trabajar para cuidar a su familia.

Revisar la cuenta de ‘my Social Security’ permite identificar salarios faltantes antes de presentar la solicitud.

No corregir errores en tu historial laboral

El Seguro Social se calcula con los salarios sujetos a impuestos que aparecen en el registro de la agencia. Si un empleador reportó menos ingresos o no reportó un año completo, el cálculo futuro puede quedar por debajo de lo que corresponde.

Por esto es importante conservar tus formularios W-2, declaraciones de impuestos o comprobantes de pago. Corregir una discrepancia mientras aún se tiene acceso a la información laboral es más sencillo que hacerlo décadas después.

Un dato mal registrado puede convertirse en un cheque más reducido por muchos años.

Confundir Medicare con el Seguro Social

Retrasar el Seguro Social puede elevar el pago mensual, pero no elimina la necesidad de revisar la inscripción a Medicare a los 65 años. La SSA recomienda que una persona que decide esperar para solicitar su jubilación se asegure de inscribirse “solo en Medicare a los 65 años”.

Quienes no se inscriben cuando corresponde, y no califican para una excepción por cobertura de un empleo activo, pueden enfrentar demoras de cobertura y primas más altas. Conviene confirmar la situación individual antes de cumplir 65 años.

Creer que WEP y GPO todavía reducen el beneficio

La Ley de Equidad del Seguro Social eliminó la Eliminación de Ventaja Inesperada (WEP) y la Compensación por Pensión Gubernamental (GPO), dos normas que afectaban a ciertos jubilados con pensiones por empleo no cubierto por el Seguro Social. La ley, firmada el 5 de enero de 2025, aplica a beneficios pagaderos desde enero de 2024.

La SSA indicó que la ley “termina WEP y GPO”. Al 4 de marzo de 2025, la agencia reportó más de $7,500 millones en pagos retroactivos para 1 millón 127 mil 723 personas, con un promedio de $6,710 dólares.

El error ya no es sufrir ese recorte, sino pensar que sigue vigente y dejar de consultar si corresponde un ajuste.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre errores que pueden reducir tus pagos del Seguro Social

¿Puedo reclamar Seguro Social a los 62 años?

Sí, pero para una persona cuya edad plena sea 67 años, hacerlo a los 62 reduce el beneficio alrededor de 30%.

¿Qué ocurre si trabajo mientras recibo Seguro Social?

Antes de la edad plena, superar $24,480 en ingresos durante 2026 puede generar una retención temporal de parte del beneficio.

¿Cuántos años de trabajo utiliza el Seguro Social?

La SSA calcula el pago usando los 35 años de mayores ingresos. Los años faltantes se contabilizan como cero.

¿Esperar hasta los 70 años aumenta el pago?

Sí. Después de la edad plena, el beneficio puede crecer 8% anual hasta los 70 años.

¿WEP y GPO todavía reducen los pagos?

No. La ley firmada en 2025 eliminó ambas disposiciones para beneficios pagaderos desde enero de 2024.

Conclusión

El Seguro Social no se reduce solo por reclamar temprano. También pueden afectar el resultado los salarios que no aparecen en el historial, los años sin ingresos registrados y los límites de trabajo que se ignoran antes de la edad plena.

Revisar la proyección personal que ofrece my Social Security y comparar escenarios antes de solicitar beneficios puede evitar una decisión costosa para el resto de tu vida. El cheque de jubilación se construye durante décadas de trabajo, pero una revisión oportuna puede evitar que llegue con menos dinero del esperado.

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