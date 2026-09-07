Dominicano Geraldo Perdomo abandonó partido con Diamondbacks tras línea de Ketel Marte que impactó en su casco

El dominicano Geraldo Perdomo tuvo que abandonar el partido del pasado domingo entre Arizona Diamondbacks y Houston Astros luego de sufrir una contusión en la cabeza después de recibir un golpe en el casco por una línea de su compañero Ketel Marte en la tercera entrada.

Perdomo conectó un sencillo para abrir la tercera entrada. Mientras estaba en primera base aguardando y jugando adelantado para un posible robo, un sencillo de Marte, a 93 mph (149 kilómetros por hora), lo golpeó en el costado del casco mientras corría hacia segunda base.

Su posición, movimiento y el intento de eludir el contacto terminaron siendo el factor principal que provocó el pelotazo. Tras el impacto, Perdomo de inmediato cayó al suelo con notorios gestos de dolor.

Las bancas se semivaciaron con varios jugadores de ambos equipos corriendo a preocuparse por el estado físico del toletero. Perdomo permaneció boca arriba durante un par de minutos mientras los preparadores físicos lo atendían, antes de incorporarse.

Scary scene as Geraldo Perdomo got smoked by a line drive off the head? Hopefully he is ok #astros #dbacks pic.twitter.com/Fx2NJZgdUM — Decibel Houston (@decibelsports) September 6, 2026

Posteriormente, el dominicano pudo ponerse en pie con ayuda de los preparadores físicos y salir del campo por su propio pie.

Tras el percance, el venezolano Ildemaro Vargas pasó de la primera base al campocorto en la parte baja de la entrada para reemplazar a Perdomo, y Tim Tawa ingresó al juego para jugar en la primera base.

Después, Nolan Arenado conectó un jonrón de dos carreras en la entrada para darle a Arizona una ventaja de 3-1. Los Diamondbacks ganaron 3-2.

Después del encuentro, Arizona Diamondbacks anunciaron que Perdomo sufrió una contusión en la cabeza en la obra. “Seguirá siendo monitoreado hoy y mañana”, dijo el equipo.

Geraldo Perdomo exited today’s game with a head contusion. He will continue to be monitored today and into tomorrow. — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) September 6, 2026

Sin embargo, el entrenador Torey Lovullo reveló a los periodistas que cree que Perdomo será su campocorto titular para el partido de este lunes.

“No está en el protocolo de conmoción cerebral (…) solo está en las etapas de observación. Nos sentimos como si esquivamos una bala”, indicó.



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